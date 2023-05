Televizija RAI se prilagaja Giorgii Meloni

V nadaljevanju preberite:

V Rimu je bil konec tedna skoraj potres, ko je znani televizijski novinar, voditelj, že kar simbol hiše RAI Fabio Fazio oznanil, da odhaja, ker mu po štirih desetletjih niso podaljšali pogodbe. Nihče od novih šefov, ki so prišli z Giorgio Meloni, ga ni niti poklical. Preprosto ga ni več v programskih načrtih. V 40 letih je preoblikoval marsikateri program, od nedeljskega nogometnega popoldneva do popevkarskega festivala v Sanremu, pogovarjal se je s svetovnimi državniki in kulturniki. Ko so ga odrinili na tretji program, ker je šel marsikomu med politiki na živce, so ga ljudje še kar naprej poslušali.