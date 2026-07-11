Srebrenica: genocid pod modrimi čeladami

Aprila 1993, med vojno v Bosni in Hercegovini, se je pojavil žarek upanja. Resolucija varnostnega sveta Združenih narodov je Srebrenico razglasila za varno območje. Ideja je bila enostavna. Težko oborožitev, ki so jo imele bošnjaške sile v srebreniški enklavi, naj BiH preda Združenim narodom, v zameno pa dobi mednarodna jamstva.

Enote, ki bodo na glavah nosile modre čelade, bodo zagotavljale varnost. Dejstvo, da se je v Srebrenici – ob vseh jamstvih o mednarodni zaščiti – zgodil genocid, je pravno potrjeno.