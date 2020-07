Temačnim silam je odleglo

V ponedeljek popoldan se je 47-letni Hišam al Hašemi, eden vodilnih iraških novinarjev in političnih analitikov, od doma v bagdadski četrti Zajuna nameraval odpraviti v središče mesta – po opravkih. Še preden je sedel v svoj avtomobil so ga pokosili streli zamaskiranega morilca na motorju. Hišam, neverjetno pogumen in načelen človek, se je še uspel postaviti na noge. Nato ga je pokosila še ena salva strelov. V mlaki krvi in obkrožen s svojimi otroci je obležal pred lastno hišo. Kmalu zatem je umrl v bolnišnici.



Hišam al Hašemi ni bil previden. Ni hotel biti previden: previdnost ni mati modrosti, temveč oportunizem in konformizem. Držal se je svojih osebnih in profesionalnih načel. Boril se je za svoboden, miren, združen Irak. Ni sklepal kompromisov. Ni prejemal podkupnin. Bil je korekten, pošten, vedno prijateljski. In na razpolago. Še več – bil je na misiji. Ozaveščal je, učil, informiral, razlagal, umirjal. Ničkolikokrat je posredoval v sporih med sprtimi stranmi – to je bil njegov način reševanja življenj. Zato so ga ubili.



Pred nekaj tedni, ko se je v sporu z agresivnimi šiitskimi milicami it vrst Ljudskih mobilizacijskih enot (Hašd al Šabi) na čelu z Katibo Hezbolah, najbolj agresivno izmed njih, jasno postavil na stran iraških oblasti in, predvsem, novega predsednika vlade Mustafe al Kadimija, svojega osebnega prijatelja, ki mu je zadnje čase tudi svetoval, je prejel zelo jasne grožnje s smrtjo. Grozili so mu iz vrst z Iranom povezanih šiitskih paravojaških enot. O tem je obvestil svoje novinarske kolege in tudi številne vplivne znance v politiki – ti so mu svetovali, naj za nekaj časa zapusti državo, ali pa naj se umakne »na varno«.

Heroj težkih časov

Hišam jih seveda ni poslušal. Kljub temu, da je sodil med bagdadsko elito, nikoli ni uporabljal osebnih stražarjev. Vedno je bil transparenten, neposreden, popolnoma izpostavljen. Tega ni hotel spreminjati. Zanj – ne le zanj – bi to pomenilo predajo. In to v času, ko se Irak nahaja v izjemno občutljivem, nevralgičnem trenutku.



Kljub temu, da za Hišamov umor do zdaj še nihče ni prevzel odgovornosti, je poznavalcem razmer v Bagdadu jasno, kaj se je zgodilo. Kdo je ubil novinarja, vrhunskega analitika in – brez konkurence – najboljšega poznavalca tako skrajnih sunitskih milic na čelu s samooklicano Islamsko državo, kot v iraške varnostne sile vključenih šiitskih, s sosednjim Iranom tesno povezanih paravojaških enot, ki so v boju z IS odigrale izjemno pomembno vlogo, potem pa, tako gre to, začele proces »privatizacije« države.



Hišam al Hašemi, ki je bil nekaj časa zaprt v zaporu Bucca, ki ga je upravljala ameriška vojska, sodeloval pa je s številnimi mednarodnimi inštituti in mediji, je imel zaradi svoje resnicoljubnosti sovražnike pri vseh silah sovraštva. Mnogim temačnim silam (ne le) v Iraku je ob njegovem umoru zategadelj – odleglo.



Bil je junak strahotno težkih časov. Poklonili so se mu tudi iraški protestniki, ki so mu na bagdadskem trgu Tahrir (»Trg osvoboditve«) postavili manjši spomenik. Hišam jih je, z dušo in telesom, podpiral od prvega dne naprej.