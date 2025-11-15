Temna plat kitajske zelene revolucije

Streha sveta je že zdaj videti kot številne strehe ekološko ozaveščenih lastnikov hiš

Kitajska je nedvomno najsvetlejša zvezda na zelenem nebu globalnega boja proti odvisnosti od fosilnih goriv. Lani je v obnovljivo energijo vložila skoraj 300 milijard dolarjev, vsako leto namesti več sončnih in vetrnih zmogljivosti od preostalega sveta. Za to občudovanja vredno preobrazbo, ki ne spreminja samo Kitajske, temveč tudi preostali svet, obstaja območje, ki igra tiho, a pomembno vlogo v tej pustolovščini. Oprostite, morda je bolj točno reči nad in ne za, kajti gre za Tibet, katerega nadmorska višina, razredčen zrak in podzemna bogastva omogočajo Pekingu, da tam pridobi več sonca, vetra, litija in redkozemeljskih kovin kot v kateremkoli drugem delu države. »Streha sveta« je že zdaj videti kot številne strehe ekološko ozaveščenih lastnikov hiš: prekrita je s sončnimi celicami. ...