Temnopolti Američani na muhi predsodkov in pušk

New York – Petindvajsetletni Ahmaud Arbery je v Brunswicku v zvezni državi Georgia plačal z življenjem triminutno zadrževanje v nedokončani hiši. Številni Američani so prepričani, da se to ne bi zgodilo, če ne bi bil temne polti. ZDA se znova spoprijemajo s krivicami, ki jih občutijo temnopolti državljani.Sestra in najboljši prijatelj ubitega domnevata, da se je med tekom ustavil v nedokončani hiši le zato, ker si je želel postati električar in so ga zanimale gradnje, nekdanji policist iz soseščine in njegov sin pa sta prepričana, da je imel Ahmaud Arbery slabe namene, ko se je zadrževal v hiši nasproti njune. Gregory ...