FOTO:Temnopolti Američani zahtevajo: spravite svoja kolena z naših vratov!

New York - »Spravite svoja kolena z naših vratov!« je na žalni slovesnosti za žrtvijo policijskega nasiljav Minneapolisu od belopoltih Američanov zahteval častiti. Floydova zgodba je po njegovemže stoletja zgodba temnopoltega ljudstva, razlog, zakaj nikoli niso mogli biti to, kar so želeli in sanjali, pa so »vaša kolena na naših vratovih«.Po besedah baptističnega pastorja in borca za državljanske in človekove pravice so afriški Američani pametnejši od premalo financiranih šol, v katere jih pošiljajo, lahko bi vodili korporacije, namesto da jih nadlegujejo na ulicah, lahko bi bili ustvarjalni kot kdorkoli, »pa imamo vaša kolena na naših vratovih. Čas je, da v Georgeovem imenu vstanemo in spravimo vaša kolena z naših vratov!« Prijatelji in znanci so se spomnili 46-letnega »prijaznega velikana s talentom za sklepanje prijateljstev«, Sharpton pa je napovedal nadaljevanje marširanja in boja. Pred torkovim pogrebom bodo žalne slovesnosti tudi v Raefordu v Severni Karolini in v teksaškem Houstonu.Demokratski predsedniški kandidatže kliče k reformam policijskega delovanja, med njimi tudi k prepovedi zadrževanja aretiranih na način, zaradi katerega je George Floyd po zaključnih ugotovitvah avtopsije doživel srčni zastoj. Republikanci odgovarjajo, da je demokratski Minneapolis eno redkih policijskih območij, ki je to doslej še dovoljevalo, spori o ukrepih proti policijskemu nasilju pa so se že zaostrili tudi v kongresu. Medtem je obdukcija pokojnega pokazala nedavno preživetje covida 19, pa tudi sledove mamil kot fentanil in metamfetamin v njegovem telesu. Prodajalec trgovine v Minneapolisu je policiste poklical tudi zaradi alkoholiziranemu podobnega obnašanja. Tudi Floyd nikoli ni uresničil svojih sposobnosti in želja, nekdanji srednješolski košarkaški as je bil večkrat v sporu z zakonom zaradi mamil, zaradi oboroženega ropa pa je v Teksasu prestal petletno zaporno kazen. V Minnesoti je že pred leti hotel začeti na novo, a je zdaj z življenjem plačal nakup cigaret z domnevno ponarejenim bankovcem za dvajset dolarjev. V Georgiji sta se v četrtek na sodišču prvič pojavila belopolta oče in sinin, ki sta februarja ustrelila temnopoltegazaradi še manjšega prekrška: nekajminutnega zadrževanja v sosedovi nedokončani hiši.Amerika bo morala še naprej izpraševati svoj odnos do temnopolte manjšine. Vsaj Floydovi šestletni hčerki, ki z materjo živi v Houstnu, pa ne bo treba skrbeti za šolanje, raperski zvezdnikje ponudil plačilo njene šolnine, pri plačevanju odvetniških stroškov pa pomaga tudi družinam Ahmauda Arberyja in še ene žrtve policijskega nasilja. Njegova ženase aktivno zavzema za temnopolte zapornike, ki po zakonodaji iz devetdesetih let minulega stoletja nesorazmerno dolgo sedijo v zaporu.Kim in Kanye sta v preteklosti sodelovala tudi z republikanskim predsednikom, ki med naštevanjem svojih ukrepov za pomoč temnopoltim kot reforma kazenske zakonodaje in ustavrjanje novih delovnih mest pred zdravstveno krizo priznava pravico do mirnih protestov, a tudi obsoja »anarhiste Antifa «. Ti po njegovem prepričanju te zlorabljajo za svoje cilje in Trump še bolj kot Georgea Floyda poudarja žalostno usodo upokojenega temnopoltega policista, ki so ga med varovanjem prijateljeve trgovine v St.Louisu ubili plenilci trgovin.V New Yorku je zaradi kaosa vse več zahtev za razrešitev demokratskega župana, guverner zvezne države z istim imenompa protestnike opozarja, naj domnevajo, da so okuženi z novim koronavirusom, in se gredo testirat. V New Yorku so s strelnim orožjem napadli tudi več policistov, napada z nočem na enega od njih pa sumijo dvajsetletnega muslimanskega priseljenca iz Bosne.Predsednik Trump se je proti kaosu želel bojevati z aktivno vojsko, a je pri tem naletel na močno nasprotovanje svojih vojaških voditeljev. Ti so vojake opozorili na ustavno pravico vseh Američanov do svobodnega zbiranja, potem ko je predsednik iz predala že povlekel zakonodajo iz začetka devetnajstega stoletja, ki omogoča zvezno posredovanje v ameriških državah. Med rasnimi nemiri v Los Angelesu 1992 je s pomočjo te zakonodaje že ukrepal predsednik George H.W.Buh in tudi nekateri pred njim, v Trumpovih ZDA pa mnogi nasprotujejo.Republikanskega predsednika je ostro napadel prejšnji obrambni minister general, ki verjame, da lahko ZDA le brez njega premagajo razdelitve in izkoristijo moč svoje civilne družbe. Nekdanji poveljnik ameriških sil v Afganistanu generalje šel še dlje, boji se, da so ZDA prvega junija začele drseti v »neliberalizem« in k začetku konca ameriške demokracije. S tem je napadel sporni Trumpov sprehod iz Bele hiše do bližnje cerkve, kjer se je dal fotografirati z Biblijo v roki.To dejanje je ostro obsodil tudi govorec na žalni slovesnosti za Georgeom Floydom Al Sharpton. »Ne moremo Biblij uporabljati za kuliso in vsem tistim, ki si ne prizadevate le za pravico, ta družina ne bo dovolila za kuliso zlorabljati tudi Georgea.« Trump je v odgovor tvitnil, da v Ameriki ne bodo požigali cerkva, saj je bila cerkev, proti kateri se je čez park Lafayette pred Belo hišo odpravil s Svetim pismom v roki, poškodovana med nasilnimi protesti.