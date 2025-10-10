Eksplozija v tovarni vojaških municij v Tennesseeju povzročila smrtne žrtve

Ogromna eksplozija v tovarni vojaških municij v Tennesseeju je danes zjutraj po besedah šerifa okrožja ter prvih reševalcev, ki so morali sprva ohraniti razdaljo zaradi sekundarnih pokov, povzročila več smrtnih žrtev in pogrešanih, poroča The Guardian.

Chris Davis, šerif okrožja v katerem se je zgodila eksplozija, je potrdil, da so nekateri ljudje mrtvi, lokalni mediji pa poročajo, da je vsaj 19 ljudi še vedno pogrešanih, piše BBC.

Eksplozija je vzniknila okoli 7:45 zjutraj po lokalnem času, poroča CNN. Močan pok je pretresel obrat za izdelavo eksplozivov na podeželju, stresel hiše več kilometrov daleč in pritegnil reševalne službe na kraj dogodka, so povedale oblasti in prebivalci.

Dogodek se je zgodil v podjetju Accurate Energetic Systems blizu kraja Bucksnort, približno 100 kilometrov jugozahodno od Nashvilla, je sporočila pisarna šerifa okrožja Hickman.

Podjetje Accurate Energetic Systems se na dogodek še ni odzvalo. FOTO: Brett Carlsen/Afp

Objekt, specializiran za izdelavo visokokakovostnih eksplozivov za rušenje in vojaških eksplozivov, kot so mine, je imel manjšo eksplozijo streliva že leta 2014, vendar vse od takrat podjetje ni poročalo o kakršnih koli večjih varnostnih težavah, je pojasnil župan okrožja Hickman.

Občane so prek družbenih omrežij prosili, naj se območju izognejo, da bi reševalcem olajšali delo. Napredni reševalec David Stewart je za Associated Press povedal, da so jih sprva od mesta dogodka odvrnili dodatni poki.

Konkretne številke dostopne šele pozno popoldne

Tennesseejska agencija za krizno upravljanje je potrdila, da so v povezavi z eksplozijo žrtve in poškodovani, vendar do poznega popoldneva niso posredovali konkretnih številk, ker jih državni zdravstveni departma še ni uradno potrdil, je povedala tiskovna predstavnica Kristin Coulter.

Podjetje Accurate Energetic Systems se na dogodek še ni odzvalo, prav tako pa še ni znan vzrok eksplozije. Ali požar še vedno divja v tovarni in ali obstaja tveganje dodatne eksplozije, prav tako ostaja pod vprašajem. Reševalne ekipe še vedno delajo na terenu, vendar ostajajo predvidne zaradi možnosti sekundarnih eksplozij, poroča BBC.

Ali požar še vedno divja v tovarni in ali obstaja tveganje dodatne eksplozije, prav tako ostaja pod vprašajem. FOTO: Abc Affiliate Wkrn/Reuters

Posnetki z lokacije prikazujejo goreče ruševine in gost dim, ki se dviga v zrak. Lokalna televizija WTVF v Nashvillu je predvajala posnetke razmetanih ostankov in poškodovanih vozil na parkirišču; gledalci so poročali, da so čutili močan udarec.

Tudi prebivalci Lobelvillea, oddaljenega več kot 20 minut vožnje, so povedali, da se jim je tresla hiša, nekateri pa so glasen pok ujeli na domačih varnostnih kamerah.

Eden od prebivalcev, Gentry Stover, je za AP povedal, da ga je eksplozija prebudila. »Mislil sem, da se hiša sesuva in sem ujet vanjo,« je dejal. Hitro je ugotovil, da je izvor pokov v obratu Accurate, ki je blizu njegovega doma.