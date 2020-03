FOTO:Terorist priznal krivdo za napade v Cristchurchu

Begunec iz Afganistana Abdul Aziz je neoborožen napadel in pregnal terorista, s čimer je preprečil, da bi bilo število žrtev napada še mnogo večje. FOTO: Anthony Wallace/AFP

Martin Sellner, vodja avstrijskih identitarcev, si je s teoristom z Nove Zelandije dopisoval, ga vabil na kavo in od njega prejel tudi denarno donacijo. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

Na orožju je imel napisana imena borcev proti muslimanom in neonacistične simbole »črnega sonca«, keltski križ in tudi med slovenskimi neonacisti zelo priljubljen »kolovrat«. FOTO: Reuters

Novozelandec, ki je pred enim letom v terorističnem napadu v mestu Cristchurch z avtomatskim orožjem v dveh mošejah ubil 51 ljudi, je danes priznal krivdo v vseh točkah obtožnice, ki ga bremeni enainpetdesetih umorov, štiridesetih poskusov umora in terorizma.Rasistično motivirani terorist je pred tem svojo krivdo, kljub dokazom, ki o njej niso puščali dvoma, zanikal . Kazen mu bo izrečena letos, a zaradi ukrepov proti širjenju novega koronavirusa še ni jasno, kdaj natanko bo izrek sodbe. Grozi mu dolgoletna zaporna kazen, saj Nova Zelandija nima smrtne kazni. Novozelandska premierkain številni svojci žrtev so zadovoljni z obsojenčevim priznanjem krivde.Rasistični in islamofobni napadalec je načrtoval napad na potovanju po Balkanu in srednji Evropi . Leta 2016 je obiskal tudi Slovenijo , policija podatkov o njegovem gibanju in delovanju v državi nima.Med neonacističnimi gibanji se je navduševal zlasti nad identitarci , ki delujejo tudi v Sloveniji pod imenom Generacija identitete. Premierje na družbenih omrežjih pogosto delil njihove objave, njihov manifest je izdala založba Nova obzorja, ki je v delni lasti SDS, v parlamentu pa se je nad njimi navduševal novi sekretar za državno varnost