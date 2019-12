Tesla je dobavila prve avtomobile, izdelane na Kitajskem

REUTERS Vodja kitajske tovarne Tesla Zhu Xiaotong in drugi zaposleni na slovesni predaji prvih avtomobilov. FOTO: Sun Yilei /Reuters

Tesla 3 bo stal 50.000 ameriških dolarjev

Danes je iz nove tovarne, ki jo je Tesla v zadnjem letu dni zgradila v bližini Šanghaja, prišlo prvih petnajst avtomobilov Tesla model 3, izdelanih na Kitajskem, poroča britanski BBC. Izročili so jim kupcem, ki so vsi zaposleni v Tesli.je šanghajsko tovarno, ki bo konkurirala kitajskim, pa tudi evropskim proizvajalcem električnih avtomobilov, poimenoval Gigatovarna 3, začetek proizvodnje v njej pa je pomembna prelomnica na Teslovi razvojni poti, saj je to prva njihova tovarna izven ZDA. Z njeno postavitvijo je Musk pihitel predvsem zaradi ameriško - kitajske trgovinske vojne, zaradi katere so se Teslini avtomobili na kitajskem precej podražili.Redne dobave iz te tovarne se bodo začele še pred kitajskim lunarnim novim letom, torej pred 25. januarjem 2020, njihov Model 3 pa bo na Kitajskem stal 50.000 ameriških dolarjev (44.000 evrov).Medtem pa se ameriški tehnološki velikani, kot so Apple, Google, HP in Dell, umikajo s Kitajske zaradi ameriških uvoznih dajatev za blago, proizvedeno na Kitajskem. Toda Tesla avtomobilov, izdelanih v tovarni na Kitajskem, ne bo izvažala v ZDA, ampak jih namerava prodajati predvsem na kitajskem tržišču.