Tesla je postal vodilni proizvajalec električnih avtomobilov na svetu

REUTERS Elon Musk je lahko zadovoljen z lanskimi rezultati Tesle. FOTO: Hannibal Hanschke/Reuters

Odlična prodaja Modela 3

REUTERS Model 3 je postal najbolje prodajani električni avtomobil na svetu. FOTO: Reuters

Tesla dve do tri leta pred drugimi proizvajalci

Po podatkih iz študije Electromobility report 2020 , ki jo je te dni objavil nemški Center za avtomobilistični management iz Bergisch Gladbacha, se je v lanskem letu ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla po številu prodanih vozil prepričljivo zavihtel na prvo mesto v svetu. S 367.000 prodanimi elektroavtomobili je dosegel precejšen naskok pred drugouvrščenim, kitajskim proizvajalcem BYD, ki je prodal 219.000 električnih vozil, poroča nemški Die Welt.Tudi na tretjem in četrtem mestu sta kitajska proizvajalca BAIC in SAIC in šele na petem in šestem mestu sta nemška koncerna BMW in Volkswagen.Skok na prvo mesto in odskok od prej skoraj enakovrednega tekmeca BYD je Tesli lani uspel z odlično prodajo razmeroma cenejšega Modela 3, ki naj bi postal nekakšno »ljudsko« električno vozilo. Ta namerase, kot kaže, počasi tudi uresničuje, saj je Tesla lani prodal kar 300.000 teh avtomobilov. S tem je Model 3 postal najbolje prodajani električni avtomobil leta 2019 na svetu.V primerjavi z letom prej je Tesla lani skupno prodajo svojih avtomobilov povečal za petdeset odstotkov. Za letos Musk načrtuje še večjo rast in napoveduje prodajo 500.000 električnih vozil vseh tipov. Od začetka prodaje Modela S v letu 2012 pa do konca lanskega leta je Tesla prodal skupaj okrog 900.000 vozil, njegov prvi konkurent BYD pa v istem obdobju 750.000. In v letošnjem letu bo Tesla še bolj prehitel kitajske konkurente, saj naj bi večino povečanja prodaje dosegel s povečanjem prodaje vozil na kitajskem trgu iz nove tovarne v Šanghaju Po oceni direktorja Centra za avtomobilistični menedžment in soavtorja študijepodatki kažejo, da nemška avtomobilska industrija na področju elektromobilnosti v svetovnem merilu vedno bolj zaostaja. »Na področju čisto električnih avtomobilov je Tesla tačas najbolj inovativno podjetje in ima pred drugimi proizvajalci za dve do tri leta prednosti,« pravi Bratzel, ki ocenjuje, da tudi Teslovi letošnji načrti niso neuresničljivi.