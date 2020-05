FOTO:Tesla kljub prepovedi znova zagnal proizvodnjo v Kaliforniji

Elon Musk je po twitterju sporočil, da bo tovarna v Fremontu zagnala proizvodnjo kljub prepovedi. FOTO: Twitter

Grožnja s selitvijo, nato še tožba

Elon Musk se je uprl oblastem okrožja Alameda. FOTO: Rebecca Cook/Reuters

je včeraj prek družbenih omrežij objavil, da so kljub prepovedi znova zagnali proizvodnjo v Teslovi edini ameriški tovarni električnih avtomobilov v Fremontu v kalifornijskem okrožju Alameda. Dodal je, da bo v proizvodnji tudi sam, in da če bodo zaradi kršenja prepovedi koga aretirali, naj aretirajo njega, poroča danes britanski BBC. Polno parkirišče ob tovarni je včeraj potrjevalo Muskovo trditev, a o kakšnih posledicah za zdaj mediji ne poročajo.Musk je že nekaj časa poskušal dobiti dovoljenje za ponoven zagon proizvodnje, ki so jo v Fremontu zaradi koronakrize ustavili 26 marca. V ZDA so zdaj sicer postopoma začeli sproščati ukrepe in omejitve, vendar različno po različnih zveznih državah. Kalifornija je sicer zagon nekaterih vrst proizvodnje že dovolila, toda okrožje Alameda, v katerem sta Fremont in Tesla, vztraja pri mirovanju tovarn vsaj do konca tega meseca.Zaradi vztrajanja odgovornih v okrožju je Musk najprej grozil, da bo tovarno preselil v katero drugo zvezno državo. V Teksasu, Utahu, Georgiji in Nevadi so Musku celo že začeli ponujati finančne spodbude. Potem je v soboto sprožil tožbo na sodišču proti okrožju Alameda zaradi vztrajanja pri prepovedi. A zdaj je, ne da bi čakal na odločitev sodišča, proizvodnjo kar zagnal na stari lokaciji, kjer ima Tesla sedež in kjer so najprej začeli izdelovati električne avtomobile.Lokalna policija je sporočila, da se zaveda zapletenega položaja, a da bo ravnala po navodilih zdravstvenih oblasti okrožja, te pa so včeraj sporočile, da s podjetjem »intenzivno komunicirajo« in da bodo Teslo obravnavali enako kot druga podjetja v okrožju, ki so kršila prepovedi in ukrepe proti koronakrizi.