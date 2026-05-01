    Tesla krepi prodajo v Evropi, toda ne sledi ritmu Kitajcev

    Največje globalne korporacije objavljajo zanimive rezultate za prvo četrtletje leta 2026, med njimi tudi Tesla, Exxon Mobil in Chevron.
    Takole je posjetje Tesla predstavilo lansiranje novega avtomobila v Indiji, Evropa pa ostaja pomemben trg za Američane. FOTO: Bhawika Chhabra/Reuters
    F. T.
    1. 5. 2026 | 14:05
    1. 5. 2026 | 14:07
    5:39
    Največje globalne korporacije objavljajo zanimive rezultate za prvo četrtletje leta 2026. Registracije vozil Tesla so se denimo aprila v Franciji, na Danskem in Nizozemskem znova okrepile, vendar ameriški proizvajalec električnih avtomobilov izgublja tržni delež pod pritiskom hitro rastočih kitajskih tekmecev, kot je BYD.

    Teslina prodaja se je v Evropi občutno pobrala po dveh zaporednih letnih padcih, med drugim skoraj 27-odstotnem upadu v letu 2025. V letošnjem prvem četrtletju so se prodajne številke na ravni Evrope povečale za skoraj 45 odstotkov. Povpraševanje po novih in rabljenih električnih vozilih se je od začetka vojne z Iranom 28. februarja dodatno okrepilo, k čemur so prispevale tudi višje cene goriv.

    Tesla se sooča z omejeno in starajočo se ponudbo

    Podjetje, ki ga vodi Elon Musk, je aprila dobilo dodatno spodbudo, ko je nizozemski regulator RDW odobril uporabo njegovega sistema za pomoč vozniku. Regulator je o nameri za širšo odobritev programske opreme na ravni Evropske unije že obvestil Evropsko komisijo. Tesla to storitev ponuja v obliki mesečne naročnine.

    Elon Musk, šejk Mohamed bin Zayed Al Nahyan in šejk Hamdan bin Mohamed Al Maktoum. FOTO: Reuters

    Po podatkih danskega portala bilstatistik.dk so registracije Teslinih vozil aprila na Danskem na letni ravni poskočile za 102 odstotka. V Franciji so se po podatkih PFA povečale za 112 odstotkov, na Nizozemskem pa za 23 odstotkov, kažejo podatki združenja BOVAG.

    Kljub rasti se Tesla sooča z omejeno in starajočo se ponudbo, saj od leta 2020, ko je predstavila model Y, ni lansirala novega množičnega vozila. Hkrati se krepi konkurenca, tako iz vrst tradicionalnih proizvajalcev kot novih kitajskih podjetij, ki na trg uvajajo vse več električnih modelov. Na Danskem je Tesla aprila prodala manj vozil kot kitajski zagonski proizvajalec Xpeng, na Nizozemskem pa jo je po prodaji prehitel BYD.

    Exxon Mobil presegel pričakovanja

    Tudi ameriški naftni velikan Exxon Mobil je v prvem četrtletju presegel pričakovanja glede prilagojenega dobička, vendar je njegov čisti dobiček upadel na najnižjo raven v zadnjih petih letih. Razlog so bile motnje v dobavah zaradi vojne v Iranu in negativni učinki finančnih izvedenih instrumentov.

    Proizvajalci nafte kujejo dobičke tudi zaradi višje cene črnega zlata na trgu. FOTO: Jim Tanner/Reuters
    Proizvajalci nafte kujejo dobičke tudi zaradi višje cene črnega zlata na trgu. FOTO: Jim Tanner/Reuters

    Čisti dobiček družbe je znašal 4,2 milijarde dolarjev, kar je občuten padec v primerjavi s 7,7 milijarde dolarjev v enakem obdobju lani in najnižja raven po prvem četrtletju 2021. Podjetje je sicer imelo koristi od višjih cen nafte ter večje proizvodnje v ključnih nahajališčih v Permskem bazenu in Gvajani, kar je delno ublažilo izpad proizvodnje na Bližnjem vzhodu.

    Okoli 20 odstotkov Exxonove proizvodnje nafte in plina je vezane na Bližnji vzhod, kar je bistveno več kot pri Chevronu, kjer ta delež znaša manj kot pet odstotkov. Družba ima tudi deleže v dveh obratih za utekočinjeni zemeljski plin v Katarju, ki sta bila tarča iranskih napadov. Analitiki pričakujejo, da bo vodstvo v prihodnjih tednih podrobneje pojasnilo časovni okvir sanacije teh zmogljivosti.

    Prosti denarni tok je v prvem četrtletju znašal 2,7 milijarde dolarjev, kar je precej manj kot 8,8 milijarde dolarjev leto prej. Podjetje je delničarjem izplačalo 4,3 milijarde dolarjev dividend ter za 4,9 milijarde dolarjev odkupilo lastne delnice. Kapitalske naložbe so znašale 6,2 milijarde dolarjev, kar je v skladu z letnimi načrti.

    Chevron razdelil med delničarje 3,5 milijarde dolarjev

    Tudi drugi ameriški naftni velikan Chevron je v prvem četrtletju presegel pričakovanja analitikov, saj so višje cene nafte okrepile rezultate njegove ključne dejavnosti – črpanja nafte in plina.

    Chevronova bencinska črpalka v ZDA. FOTO: Frederic J. Brown/AFP
    Chevronova bencinska črpalka v ZDA. FOTO: Frederic J. Brown/AFP

    Segment pridobivanja nafte in plina je ustvaril 3,9 milijarde dolarjev dobička, kar je štiri odstotke več kot leto prej. »Kljub povečani geopolitični negotovosti in motnjam v dobavi smo dosegli trdne rezultate, kar potrjuje odpornost našega portfelja in disciplinirano poslovanje,« je poudaril izvršni direktor Mike Wirth.

    Vojna, ki se je začela 28. februarja, je močno pretresla energetske trge. Ladijski promet skozi Hormuško ožino je bil skoraj ustavljen, ponudba se je zmanjšala, cene nafte pa so v četrtletju poskočile do 50 odstotkov.

    Proizvodnja v ZDA ostaja stabilna, saj že tretje zaporedno četrtletje presega dva milijona sodov na dan. Skupna proizvodnja je sicer rahlo upadla na 3,86 milijona sodov ekvivalenta nafte dnevno, predvsem zaradi izpada na nahajališču Tengiz v Kazahstan po požaru.

    V prvem četrtletju je Chevron delničarjem izplačal 3,5 milijarde dolarjev dividend ter za 2,5 milijarde dolarjev odkupil lastne delnice. Kapitalske naložbe so bile višje kot leto prej, deloma zaradi prevzema družbe Hess, medtem ko so se investicije v Permskem bazenu nekoliko zmanjšale.Vrh obrazca

    borzna analizaTeslaElon Muskvojna v IranuDonald TrumpExxonMobilChevron

