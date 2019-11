FOTO:Tesni sodelavci ameriškega predsednika Donalda Trumpa na demokratski muhi

Nekdanji podpredsednik in eden od demokratskih podpredsedniških kandidatov Joe Biden. Foto Brenna Norman Reuters

New York – Komaj so se zaključila dvotedenska javna zaslišanja v preiskavi o razrešitvi predsednika, že na dan prihajajo nove eksplozivne informacije. Po poročanju televizijske postaje CNN naj bi se vodilni republikanec odbora za obveščevalne zadeve, ki je še posebej ostro odbijal demokratske napade na Trumpa, sestajal s spornim nekdanjim ukrajinskim tožilcemŠokin je osrednji adut republikanskih očitkov na račun nekdanjega demokratskega podpredsednikain afere, ki je pripeljala do preiskave o razrešitvi predsednika ZDA. Biden je namreč leta 2016 dosegel njegovo odpustitev prav v času preiskovanja ukrajinskega proizvajalca zemeljskega plina s podpredsednikovim sinom v upravnem odboru. Sedanji demokratski predsedniški kandidat zagotavlja, dav podjetju Burisma Holdings ni počel nič napačnega in prav res sp Trumpove prošnje sedanjemu ukrajinskemu predsednikuza preiskavo delovanja Bidnovih v njegovi državi kongresne demokrate navedle k postopku predsednikove razrešitve. Po njihovem prepričanju je Trump svoje želje po ukrajinski preiskavi Bidnov podprl z zadrževanjem vojaške pomoči Kijevu.Priče, ki so se zvrstile v pravkar končani dvotedenski kongresni preiskavi, pa niso predložile jasnih dokazov za takšne obtožbe in akcija kongresnih demokratov ni prepričala Trumpovih zagovornikov. Eden najglasnejših je bil prav prvi republikanec v odboru za obveščevalne zadeve Nunes, ki ga poskuša omadeževati eden od pomočnikov predsednikovega osebnega odvetnikaje ta čas skupaj z drugim floridskim poslovnežem sovjetskega rodu Igorjem Frumanom v kazenskem postopku zaradi obtožb nezakonitih donacij republikanski stranki, Giulianiju pa naj bi pomagal voditi neuradni kanal ameriške politike v Ukrajini.Nunes obtožbe zavrača kot »očitno napačne in šklandalozne« in grozi s tožbo, njegov demokratski nasprotnikpa resno razmišlja o razširitvi preiskave. Če upa tudi na Giulianijevo pričanje, pa se morda moti, saj nekdanji newyorški župan vsem, ki bi se ga morda hoteli znebiti, žuga z »zavarovanjem«. Nekateri verjamejo, da cilja na Trumpa, a Giuliani raje omenja nekdanjega demokratskega podpredsednika in pravi, da ima v sefih dokumente o štirih desetletjih Bidnovega »monetiziranja« visokih političnih položajev ZDA.Dokumenti, ki so jih v petek po tožbi aktivistične skupine American Oversight predložili v State Departmentu, dokazujejo Giulianijeve telefonske pogovore tudi z zunanjim ministrompred odpoklicem nekdanje veleposlanice v Kijevu, ki je odmevno pričala v preiskovalnem odboru. Giulianija tudi obtožujejo zagovarjanja ameriškega izvoza zemeljskega plina v Ukrajino ter osebnih poslovnih interesov pri tem, o čemer naj bi bil že pripravljen pričati direktor ukrajinskega državnega naftnega podjetjpravi, da je pripravljen pričati o tem.