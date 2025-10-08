Tesnobno čakanje na prvo fazo prekinitve ognja

V nadaljevanju preberite:

Pogajanja o »mirovnem načrtu« ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki potekajo v egiptovskem letovišču Šarm el Šejk, še niso prinesla velikega preboja, toda informacije, ki prihajajo iz različnih pogajalskih delegacij – tudi Hamasove in izraelske – ponujajo nekaj upanja, da bi se na območju porušene Gaze lahko kmalu začela prva faza prekinitve ognja. V tej naj bi prišlo do izmenjave vseh izraelskih talcev (20 živih in 28 mrtvih) za palestinske ujetnike (1700 do 1800 ljudi, ki jih je izraelska vojska odpeljala iz Gaze in proti njim ni bila vložena obtožnica, med njimi je 450 otrok, in 250 Palestincev, ki so bili obsojeni na dosmrtno ječo).

Pogajanjem v Egiptu se je danes priključila ameriška delegacija, v kateri sta tudi Trumpov zet Jared Kushner in posebni odposlanec za Bližnji vzhod Steve Witkoff – v Šarm el Šejk sta prišla z nalogo, da močno pospešita pogajalski proces, čeprav Trumpov načrt ne vsebuje nobene konkretne časovnice. Pogajalski ekipi se je danes pridružil tudi predsednik katarske vlade Mohamed bin Džaber al Tani, kar kaže, da pogajanja vstopajo v odločilno fazo. V pogajanja se je – na daleč – vključil tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan