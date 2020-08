Testiranje ob vrnitvi s tveganih območij

Frankfurt – V Nemčiji od jutri velja obvezno testiranje na koronavirus za vse, ki se vrnejo z nevarnih območij. Doslej so morali tisti, ki so se vrnili z rizičnih predelov, v 14-dnevno karanteno ali predložiti manj kot dva dni star negativen rezultat testa. Zdravstvo je medtem pozvalo vlado, naj prepove potovanja na nevarna območja.Na seznamu nevarnih območij so trenutno države Južne in Srednje Amerike in ZDA, večina afriških držav, predeli Azije, v Evropi pa so se Luksemburgu in večjemu delu Balkana v teh dneh pridružili belgijski Antwerpen in nekatere španske regije. Minister za zdravje Jens Spahn je ocenil, da trenutne ...