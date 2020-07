Težava dolžnic in njihovih upnikov

Koronavirus je pokazal na še eno težavo za svetovno gospodarsko zdravje: pomanjkanje empatije do siromašnih, ki naj bi jo izkazovali mnogo bogatejši. Najbolj presenetljiv rezultat srečanja ministrov za finance in guvernerjev centralnih bank skupine G20, ki je potekal virtualno v soboto v Savdski Arabiji, je bila preveč mlačna podpora odlogu odplačevanja dolga najrevnejših.Dolžniki iz držav G20 so ponovno pozvali vse bilateralne upnike, naj kratkoročno zamrznejo dolgove revnih, vendar se je pobuda ustavila konec leta 2020 in ni bila dovolj močna, da bi se nadaljevala naslednje leto. Čeprav so jo načeloma podprli, je bilo v ...