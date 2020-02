Težave s štetjem v Iowi

Senator iz Vermonta Bernie Sanders s soprogo. FOTO: Tom Brenner/AFP

Des Moines, Iowa – Pri volitvah po starih običajih s štetjem navzočih udeležencev bi si mislili, da se ne more zgoditi nič tako napačnega, v Iowi pa so še opolnoči po lokalnem času ponovno pregledovali številke in identitete.V več okrajih so namreč odkrili velika neskladja, a ne verjamejo, da so aplikacijo, s katero so si pomagali zagotoviti točnost, napadli hekerji. Slišati je, da je le sistem preveč zapleten, saj lahko podporniki poraženih kandidatov po prvem krogu glasujejo za preostale. To lahko zaplete ročno štetje.Najbolj odmevni kandidati, nekdanji podpredsednik, senatorjiinter nekdanji župan South Bendaso že pred rešitvijo težav razglasili, da so imeli dober dan, ter se odpravili domov.Trimilijonska Iowa nacionalni demokratski konvenciji daje le malo delegatov, a je njena simbolična moč velika. Demokrati nestrpno pričakujejo zmagovalca volitev tudi zato, ker so republikanci te zvezne države na svojih volilnih zborih za svojega kandidata že skoraj soglasno razglasili predsednika