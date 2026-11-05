Mali modularni reaktorji: draga stava ali nujno zlo

V Darlingtonu v kanadski provinci Ontario poteka drag eksperiment. Začenja se gradnja prvega od štirih malih jedrskih reaktorjev, od katerih bo vsak velik približno toliko kot nogometno igrišče. Priključitev na kanadsko električno omrežje je predvidena proti koncu desetletja. Vsak od teh reaktorjev bi lahko nekega dne zagotavljal električno energijo za 300.000 gospodinjstev. Projekt naj bi stal 15 milijard dolarjev (21 milijard kanadskih dolarjev), vendar kritiki tej oceni ne verjamejo najbolj. »To je projekt, kakršnega še ni bilo, zato v resnici ne vemo, kakšni bodo stroški,« pravi Mark Winfield, profesor na fakulteti za okoljske študije na kanadski Univerzi York. »Tveganja za odjemalce električne energije in davkoplačevalce so ogromna.« Lokacija v Darlingtonu je ena redkih, kjer se ...