Težji časi za Shein, Temu in druge e-trgovce: za vsak paketek tri evre carine

Svet EU se je dogovoril, da bo od 1. julija 2026 za majhne pakete v vrednosti manj kot 150 evrov, ki vstopajo v Evropsko unijo, večinoma prek e-trgovine, veljala fiksna carina v višini treh evrov. Začasni ukrep je odgovor na dejstvo, da takšni paketi trenutno vstopajo v EU brez dajatev, kar vodi do nelojalne konkurence za prodajalce v EU, zdravstvenih in varnostnih tveganj za potrošnike, visoke stopnje goljufij in okoljskih pomislekov. Ukrep bo ostal v veljavi do začetka veljavnosti trajne ureditve za takšne pakete, dogovorjene novembra 2025.

Ukrep bo začel veljati 1. julija 2026. Doslej so bili paketi do 150 evrov izvzeti iz carin.

Od 1. julija 2026 bo za blago, ki vstopa v EU v majhnih pošiljkah in je vredno manj kot 150 evrov, veljala fiksna carina v višini treh evrov. Stopnja se bo uporabljala za vse blago, ki vstopa v EU, za katero so prodajalci iz držav zunaj EU registrirani v enotni kontaktni točki EU za uvoz (IOSS) za namene davka na dodano vrednost. To zajema 93 odstotkov vseh tokov e-trgovine v Evropski uniji.

Ukrep se razlikuje od predlagane t. i. pristojbine za obdelavo, ki je trenutno predmet razprav v okviru svežnja carinske reforme in večletnega finančnega okvira. Novi ukrep sledi zavezi Sveta EU iz novembra 2025, da si bo čim prej v letu 2026 prizadeval za preprosto začasno rešitev za pobiranje carin na tovrstno blago. V veljavi bo ostal, dokler ne bo začel veljati sporazum o trajni rešitvi za popolno odpravo praga za oprostitev carin. Tedaj bo vse blago pod 150 evri upravičeno do carine po običajnih tarifah EU za posamezne izdelke.

Komisija bo redno ocenjevala, ali bi bilo treba stopnjo razširiti na blago, ki prihaja v EU in ga prodajajo trgovci, ki niso registrirani v IOSS.