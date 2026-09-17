Težji odhod iz Kitajske za tiste z denarjem in znanjem

Seznam kitajskih državljanov, ki jim je otežen odhod iz države, se je v torek občutno podaljšal, ko so začeli veljati predpisi, po katerih lahko obmejni funkcionarji komurkoli, ki domnevno ogroža nacionalno varnost, preprečijo pot v tujino. Najprej so takšne omejitve uvedli za najbogatejše, nato so se razširile na zasebne bankirje, skrbniške sklade in imigrantske agencije, ki so premožnim pomagale, da so odnesli svoj kapital iz države. Praviloma je to pomenilo, da se je za denarjem odpravila celotna družina, ki je nato odšla dovolj daleč, da je ni mogla doseči roka močne države. Ker je odliv denarja povzročal zaskrbljenost, je Kitajska konec julija uvedla davek na prihodek vseh skrbniških skladov, ki so jih kitajski državljani ustanovili zunaj njenih meja. Ultrabogati Kitajci so v ...