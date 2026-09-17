Težji odhod iz Kitajske za tiste z denarjem in znanjem

Kapital, tehnološko znanje in strokovnjaki s področja umetne inteligence naj raje ostanejo doma, je sporočilo ukrepov.
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Ultrabogati Kitajci so v različne države z nizkimi davki izvozili več kot 1200 milijard dolarjev, pri čemer jih je več kot polovica upravljanje tega kapitala zaupala družinskim skrbniškim skladom. Veliko teh skladov je v Singapurju in Hongkongu. FOTO: Tyrone Siu/Reuters
Seznam kitajskih državljanov, ki jim je otežen odhod iz države, se je v torek občutno podaljšal, ko so začeli veljati predpisi, po katerih lahko obmejni funkcionarji komurkoli, ki domnevno ogroža nacionalno varnost, preprečijo pot v tujino.
Najprej so takšne omejitve uvedli za najbogatejše, nato so se razširile na zasebne bankirje, skrbniške sklade in imigrantske agencije, ki so premožnim pomagale, da so odnesli svoj kapital iz države. Praviloma je to pomenilo, da se je za denarjem odpravila celotna družina, ki je nato odšla dovolj daleč, da je ni mogla doseči roka močne države. Ker je odliv denarja povzročal zaskrbljenost, je Kitajska konec julija uvedla davek na prihodek vseh skrbniških skladov, ki so jih kitajski državljani ustanovili zunaj njenih meja.
Ultrabogati Kitajci so v ...
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