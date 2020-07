Težka politična kohabitacija

Zoran Milanović je prvi hrvaški predsednik po osamosvojitvi, ki je zavrnil povabilo sabora k udeležbi na slovesni ustanovni seji novega sklica parlamenta. Na plaz kritik, da ne spoštuje države in institucij ter tradicije in protokola, je odgovoril, da je vzrok dobronameren in da tiči v njegovem dojemanju sabora kot neodvisnega od predsednika države. A to ni bilo prvo in verjetno tudi ne zadnje takšno presenečenje.Milanović je presenetil že ob svoji inavguraciji, ki jo je organiziral v uradu le za izbrani krog ljudi namesto med širšo javnostjo na Trgu svetega Marka, kot so to počeli njegovi predhodniki. Napovedal pa je, da bo ...