Težke lekcije za Evropo iz krize v Ceuti

Konec julija je več deset tisoč migrantov prestopilo mejo iz Maroka v Ceuto, špansko eksklavo v severni Afriki. Večina se jih je kmalu prostovoljno vrnila v Maroko, več tisoč, med njimi tudi veliko mladoletnikov, pa je ostalo v mestu, zaradi česar se Španija spopada s humanitarnimi, varnostnimi in upravnimi težavami. Kljub temu se je kaos po začetnem preplahu umiril, kar Evropi omogoča, da se zamisli nad svojimi ranljivostmi, ki jih je ta dogodek razkril. Prva se nanaša na kohezijo. Ceuta ni le špansko mesto na severnoafriški obali; je ozemlje Evropske unije in del zunanje meje EU. Toda prvotni odziv Evrope na krizo ni bil obramba skupne meje. Namesto tega je Italija uvedla začasni nadzor na meji s Španijo, pri čemer je dobila podporo drugih držav članic, vključno z Dansko, Finsko in ...