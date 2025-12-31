Težko leto za Pedra Sáncheza

Španski premier Pedro Sánchez je za progresivni del evropske javnosti glavna politična referenca na stari celini. Za vpliven italijanski tednik L'Espresso, denimo, socialist pooseblja bolj pogumno, pravično in izraziteje evropsko politiko, zaradi česar so ga razglasili za osebnost leta. Toda idealizacija zunaj Španije ima malo skupnega z razmerami doma, kjer se Sánchez spoprijema z najglobljo krizo od prihoda na oblast leta 2018.

Triinpetdesetletni politik je v zadnjih mesecih obkrožen z nizom političnih in korupcijskih pretresov, ki dobivajo vedno nove razsežnosti in nad katerimi nima nadzora. Jedro krize so afere, v katere naj bi bili vpleteni vidni člani socialistične stranke PSOE in premierovi nekdanji najtesnejši sodelavci. Njihova teža je še večja, ker spodkopavajo prav poudarke, ki jih je premier postavil v ospredje ob prevzemu vodenja vlade: boj proti korupciji in feminizem.

»Sánchez je prišel na oblast z obljubo o politični regeneraciji in z napovedjo najbolj feministične vlade v zgodovini, danes pa ni ne eno ne drugo,« je za Delo povedala politologinja Estefanía Molina. Čeprav premier ni vpleten v sodne pre­iskave, po njenem mnenju javnost upravičeno pričakuje, da bo prevzel politično odgovornost za ravnanje sodelavcev, ki jih je izbral sam.

Korupcijske afere

V središču korupcijske afere, ki je zamajala PSOE in vlado, so nekdanji tretji človek v strankarski hierarhiji in premierov tesen kolega Santos Cerdán, nekdanji minister za promet José Luis Ábalos ter njegov nekdanji svetovalec Koldo García. Očitajo jim, da so v zameno za provizije sodelovali v mreži nezakonitega posredovanja pri javnih naročilih na področju infrastrukture in nabave zaščitne opreme med pandemijo. Nedavno so se preiskave razširile na več ministrstev, za Cerdána in Ábalosa, ki vztrajata, da sta nedolžna, je sodišče odredilo pripor.

Za Pedrom Sánchezom je najtežje leto od prihoda na oblast. FOTO: Susana Vera/Reuters

Sánchez se brani z vzpostavljanjem požarnega zidu in poudarjanjem, da ni vedel za nečedne posle v svoji neposredni bližini ter da je korupcija v stranki omejena le na nekaj gnilih jabolk. Vzporedno s strankarskimi nečednostmi javnost zaposluje tudi sodna preiskava zaradi domnevnega trgovanja z vplivom, ki izvira iz prijave skrajno desne organizacije Manos Limpias in zadeva Sánchezovo soprogo Begoño Gómez. V ločenem postopku je zaradi domnevnih nepravilnosti pri zaposlitvi v avtonomni skupnosti Estremadura pod drobnogledom še premierov brat David Sánchez. Premier oba primera zavrača kot politično motivirana ter vztraja, da gre za zlorabo pravosodja.

Socialistični #jaztudi

Med razpletanjem korupcijskih škandalov je socialiste pretresla še afera zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja, ki je resno načela strankino feministično kredibilnost. V ospredju so obtožbe proti Franciscu Salazarju​, Sánchezovemu bližnjemu sodelavcu. Primer je povzročil širši val razkritij, že pred tem pa so prišli v javnost zvočni posnetki, na katerih Ábalos in García vulgarno razpravljata o odnosih s spolnimi delavkami.

Estefanía Molina je prepričana, da je afera, ki spominja na #jaztudi,­ velik udarec za stranko. Ankete po njenih besedah kažejo na odtekanje podpore med ženskami, ki za levico, zlasti PSOE, tradicionalno predstavljajo pomemben delež glasov. Posebej sporno se ji zdi, da so se na prijave o domnevnem neprimernem ravnanju odzvali z večmesečno zamudo in šele pod pritiskom medijev. »Zahtevamo feminizem, a ga ne uveljavljamo dosledno,« je bila sogovornica kritična do strankine licemernosti.

Odvisnost od regionalnih strank

Cena afer se ne meri le s padcem podpore, temveč korupcijski in spolni škandali v vrstah socialistov spravljajo v zadrego tudi njihove parlamentarne zaveznike, za katere je podpora vladi politično vse težje opravičljiva. Sánchezova koalicija, v kateri je še levičarsko zavezništvo Sumar, nima parlamentarne večine, njeno preživetje je odvisno od strank iz Baskije in Katalonije, ki so mu na predčasnih volitvah leta 2023 omogočile še en mandat. Odvisnost od manjših regionalnih strank krči manevrski prostor vlade ter jo potiska v stanje nenehnih pogajanj, popuščanj in napetosti, kar se kaže v nestabilnosti. Ne nazadnje vladi od leta 2023 ni uspelo sprejeti novega proračuna, za leto 2025 pa v parlament ni poslala niti osnutka.

Kljub vsemu je Sánchez odločen, da bo končal mandat, ki se mu bo iztekel leta 2027. Z dobrimi makroekonomskimi kazalniki poskuša preusmeriti pozornost od afer in politične prekarnosti. Četrta največja članica EU v zadnjih letih raste hitreje kot katerekoli drugo veliko evrsko gospodarstvo. Lani naj bi se BDP povečal za 3,5, letos za 2,9 odstotka.

Strma rast skrajne desnice

Za zdaj ne kaže, da si parlamentarni partnerji želijo premierov padec. Zavedajo se, da bi volitve prinesle strm vzpon skrajno desne stranke Vox in morda celo njen vstop v vlado z opozicijsko Ljudsko stranko (PP). Toda vprašanje je, ali bo strah obratom na desno dolgoročno zadostoval za ohranitev Sánchezove podpore.

Skrajno desni Vox na svojo stran dobiva vse več volivcev. FOTO: Ana Beltran/Reuters

Pomemben preizkus za njegovo politično prihodnost bodo regionalne volitve v Aragoniji, Kastilji - La Manči ter Andaluziji v prvi polovici leta. Toda napovedi niso dobre. Po ocenah Estefaníe Molina se socialistom tudi tam obeta podoben debakel, kot so ga doživeli ta mesec v Estremaduri. V svoji nekdanji trdnjavi so dosegli najslabši rezultat v zgodovini. Volitve so poleg poloma vladajoče stranke potrdile nezadržno krepitev skrajne desnice. Stranka Vox, ki se zajeda predvsem v glasove PP, je namreč več kot podvojila število dosedanjih mandatov. Podobne trende je opaziti na nacionalni ravni.

»Vzpon Voxa je povezan z idejo, da sta danes PP in PSOE v bistvu enaki ter da je v sistemu veliko poražencev. Gre za ljudi, ki se počutijo negotove, želijo si drugačen družbeni model, zlasti mlade, pa tudi za širši občutek izginjanja srednjega razreda in izkoreninjenosti,« je pojasnila Estefanía Molina. Po njenih besedah je Vox postala stranka protesta, ki na desnici uvaja nove politične kode. Ob tem se odmika od liberalne desnice ter nagovarja volivce s prevzemanjem protekcionističnih in socialnih poudarkov po vzoru Marine Le Pen in Viktorja Orbána.

Zadnje politično življenje

Ni prvič, da se je Sánchez znašel v na videz brezizhodnem položaju. Do zdaj je veljalo, da se prekaljeni politik najbolje znajde, ko mu voda teče v grlo, in da ga ni dobro odpisati, pa vendar je sogovornica prepričana, da so okoliščine tokrat drugačne. »Mislim, da je to zadnje politično življenje Pedra Sáncheza,« je bila jasna Estefanía Molina. »Vztrajanje, kar je zdajšnji cilj koalicije, nima več pravega smisla. Sánchezova vlada se je predstavljala kot branik pred vzponom skrajne desnice, a vsak dan njenega mandata ta še naprej raste.«

PSOE računa, da bo rast Voxa volilno oslabila PP, ki trenutno vodi v večini javnomnenjskih raziskav, hkrati pa spregleduje dejstvo, da je vzpon skrajne desnice težava za celoten progresivni politični pol. »Če bo Vox še naprej krepil svojo moč, bo po naslednjih volitvah od PP zahteval razgradnjo vseh ključnih zakonodajnih dosežkov levice.« Prav tega po mnenju politologinje vlada noče ali ne more razumeti.

_____________

/ Foto Delo

Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.