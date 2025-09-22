Medijska direktorica: Po Trumpovi zmagi smo iskali njemu naklonjene novinarje

V nadaljevanju preberite:

Na Weekend Media Festivalu v Rovinju je direktorica The Economist Group Lara Boro obudila spomine na odraščanje v Libanonu med vojno in svojo pot do vodenja enega najbolj prepoznavnih medijskih brendov na svetu. A največ zanimanja je požel njen pogled na politične pritiske, predvsem na Donalda Trumpa.

»Trumpa ne skrbi toliko, kaj bomo pisali o njem. Bolj ga zanima, ali lahko pridobi novinarje, ki mu bodo naklonjeni. To je dolgoročno nevarnejše od groženj s tožbami,« je poudarila. Prav zato so se v uredništvu Economista po njegovi zmagi odločili aktivno zaposlovati tudi novinarje, ki so ga podpirali. »Edini način, da oblikuješ niansirano stališče, je, da poslušaš tudi drugo stran. Danes je približno 40 odstotkov naših novinarjev bolj naklonjenih desni strani političnega spektra,« pravi Boro.

V pogovoru je razkrila še, zakaj se članki v Economistu ne podpisujejo z imeni, zakaj je digitalizacija spremenila sam temelj njihovega poslovnega modela, kako preseči temeljno nezaupanje med poslovodenjem medija in uredništvom ter zakaj je svobodni tisk danes pod večjim udarom kot kadarkoli prej.

Največji izziv je bil presek med poslovno in uredniško stranjo: »V številnih medijih vlada temeljno nezaupanje med poslovodstvom in uredništvom. »Novinarstvo je ključno, a brez uspešnega podjetja ne bo nihče mogel plačati novinarjev.«