Sodnik na Floridi je razsodil, da je Thomas Markle st., oče Meghan Markle, vojvodinje Susseške, duševno sposoben za sojenje zaradi posedovanja gradiva s spolnimi zlorabami otrok.

Obravnava je sledila pregledu, ki ga je pri 82-letnem tastu princa Harryja opravil psihiater, ki ga je imenovalo sodišče. Markle sicer zanika, da bi gradivo s spolnimi zlorabami otrok sploh posedoval. Sodišče mu je v začetku tega meseca odredilo pripor do sojenja, ker naj bi odstranil napravo za spremljanje lokacije.

FBI (Zvezni preiskovalni urad) ga je aretiral 6. novembra v domu za starejše, ki je specializiran za oskrbo ljudi z demenco. Aretacija je sledila preiskavi skladiščnega prostora, ki naj bi ga najel v Los Angelesu, kjer so odkrili sporno gradivo.

Markle se je na sodišču v Tampi pojavil na invalidskem vozičku. Njegovi odvetniki niso izpodbijali psihiatrove ugotovitve, da je duševno sposoben razumeti naravo in posledice obtožbe proti njemu. Naslednja obravnava bo predvidoma v začetku decembra. Morebitno sojenje naj bi potekalo v Kaliforniji, kjer je bila vložena zvezna obtožnica.

Thomas Markle st., oče Meghan Markle, je bil aretiran zaradi posedovanja gradiva s spolnimi zlorabami otrok. FOTO: Pinellas County Sheriff's Office via Reuters

Po navedbah FBI so agenti v skladiščnih prostorih v Los Angelesu našli okoli 78 predmetov, med njimi filmske negative, diapozitive in knjige. Ti naj bi vsebovali gradivo s spolnimi zlorabami otrok.

Priče so Markla »zanesljivo prepoznale« na dveh posnetkih, ki naj bi bila del gradiva s spolnimi zlorabami otrok. Moški na teh posnetkih je »videti star med 30 in 40 let«. To nakazuje, da domnevna zloraba sega desetletja nazaj. Markle je obtožbe označil za »bolne laži«.

Lani se je po več možganskih kapeh preselil na Filipine in do maja živel v Cebuju. Na Floridi naj bi se po amputaciji noge znova učil hoditi. Filipinska policija je v ponedeljek tožilce pozvala, naj Markla obtožijo posedovanja gradiva s spolnimi zlorabami otrok in namena njegovega razširjanja.

Prejšnji mesec je tamkajšnja policija pridobila nalog za pregled naprav, ki naj bi jih odnesli iz Marklovega nekdanjega doma na Filipinih. Štiri škatle predmetov je policistom predal Meghanin polbrat Thomas Markle ml. V njih so bili med drugim računalniki, telefoni, trdi diski in stare videokasete.

Vojvodinja z očetom sicer nima stikov od leta 2018, istega leta se ni udeležil njene poroke v Londonu. Kot je izvedel BBC, je lani dokončno prekinila stike z njim. Sporočila mu je, da ona in pristojni organi vedo, da je zlorabljal mlada dekleta.

Meghan je v že objavljeni izjavi potrdila, da je pismo obstajalo, in zapisala: »Globoko sem pretresena ... moje misli so pri vseh otrocih, ki so bili morda oškodovani.« Dodala je, da upa, da bodo ljudje razumeli, zakaj je stike z očetom večinoma prekinila in mu »ne dovoli stikov z najinima otrokoma«.