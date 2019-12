Thompson z vzklikom "Za dom spremni" ni kršil zakona

Po neuradnih informacijah hrvaških medijev je visoko sodišče za prekrške odločilo, da Thompson z vzklikom "Za dom spremni" (Za dom pripravljeni) ni kršil zakona. Nekateri analitiki menijo, da gre za legalizacijo ustaštva, istrski demokratski sabor pa je pozval Zagreb, naj sporoči Berlinu, da tudi nacistični pozdrav "Heil Hitler" ni sporen.



Glasnica visokega sodišča za prekrške Gordana Korotaj je za Jutarnji list pojasnila, da sodba o zadevi Marka Perkovića Thompsona še ni bila odposlana sodišču. Visoko sodišče je doslej že petkrat pravnomočno razsodilo, da je vzklik "Za dom spremni" na začetku pesmi "Bojna Čavoglave" nezakonit. Tudi zadnja sodba še ni končna, ker mora posebni sodni oddelek še oceniti, ali je skladna s predhodnimi sodbami in sodbami evropskega sodišča v Strasbourgu in sodišča EU. Sodni senat devetih sodnikov lahko vrne zadevo v ponovno odločanje ali pa potrdi oprostilno sodbo.

Revitalizacija zločinskih režimov

Po navedbah medijev je tričlanski senat visokega sodišča za prekrške zavrnil pritožbo šibensko-kninske policije na lansko prvostopenjsko oprostilno sodbo občinskega sodišča v Šibeniku. Sodnik Ivan Lokas je namreč oprostil Thompsona prekrškovne odgovornosti zaradi vzklikanja ustaškega pozdrava "Za dom spremni" na treh koncertih v letih 2015, 2016 in 2017.



Istrskemu demokratskemu saboru (IDS) se odločitev sodišča gnusi, ker se je sodišče v državi, ki bo že čez nekaj tednov prevzela predsedovanje EU, odločilo, da ni ničesar spornega v poveličevanju fašizma. Kot je poudaril IDS, ves civilizirani svet soglasno obsoja revitalizacijo zločinskih režimov, kot sta fašizem in nacizem, in zavrača njihovo promocijo. V IDS so izrazili upanje, da bodo sodniki posebnega oddelka vrnili zadevo v ponovno sojenje, ker Hrvaška ne potrebuje takšne sarmote.

Legalizacija ustaškega pozdrava

Nekateri analitiki so ocenili, da visoko sodišče za prekrške vlaga še zadnje napore za popolno legalizacijo ustaškega pozdrava. Po njihovem se je dolga pot prizadevanj za priznanje ustaštva začela že v devetdesetih s pripombo prvega hrvaškega predsednika Franja Tuđmana, da je imela Neodvisna država Hrvaška (NDH) tudi dobre plati.



Ta se je nadaljevala med vojno, ko so se hrvaške obrambne sile poistovetile s pozdravom "Za dom spremni", k legalizaciji ustaštva pa prispeva tudi sedanja vlada premierja Andreja Plenkovića, ki se ni odločno ogradila od NDH in mračnega ustaškega režima. Kot še ugotavljajo, psi lajajo, karavana pa gre dalje v imenu višjih interesov.