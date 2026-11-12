Tiger šepa, taksiji pa še ne bodo kmalu leteli

V Srbiji se vrstijo aretacije poslovnežev, nasilnežev in drugih ljudi, ki so bili blizu padlemu režimu Aleksandra Vučića. Vrstijo se ugibanja, kam je poniknil denar Alta banke, ki je propadla takoj po volitvah. Katero veliko podjetje bo padlo naslednje in v kakšni formi je gospodarski tiger, s katerim se je nekoč postavljal Vučić? Gospodarska uspešnost in finančna moč sta bili privid, ki ga je ustvaril Vučićev propagandni stroj, je opozoril makroekonomist Slobodan Komazec. »Nimamo uspešnega ekonomskega razvoja, gre predvsem za privid in delo propagandnega stroja, ki je razdvojil resničnost Srbije od njenih rezultatov in tega, kar so sami razglašali,« je povedal Komazec v kritični povolilni analizi za Gibanje za rešitev in prenovo Srbije. Podobno kot drugi kritiki srbske gospodarske ...