Tihanovska bi Lukašenku zagotovila zaščito pred pregonom

Obžaluje srečanje med Lukašenkom in Putinom

Voditeljica beloruske opozicijebi predsedniku državev primeru, da bi odstopil, zagotovila zaščito pred kazenskim pregonom. »Seveda, če bi odšel mirno, na človeški način, potem ta možnost obstaja,« je včeraj v pogovoru za ukrajinski spletni portal lb.ua dejala Tihanovska.Še v torek je beloruska opozicija sporočila, da v sodelovanju s tujimi odvetniki pripravljajo tožbo pred Mednarodnim kazenskim sodiščem (ICC) v Haagu. Predmet tožbe naj bi bilo policijsko nasilje nad miroljubnimi državljani. Tihanovska je spregovorila tudi o stavkovnem gibanju v svoji domovini, ki je po njenih besedah še vedno dejavno. Zaradi ustrahovanja stavke ne potekajo več javno, vendar pa številni delavci delajo počasneje.Kot je še zatrdila, Belorusi ne bodo sprejeli uradne prisege Lukašenka za njegov šesti mandat. To bi se glede na navedbe osrednje volilne komisije v Minsku moralo zgoditi do 9. oktobra. V pogovoru za France 24 je Tihanovska še povedala, da obžaluje ponedeljkovo srečanje med Lukašenkom in ruskim predsednikomv črnomorskem letovišču Soči.Po spornih predsedniških volitvah 9. avgusta je bil za zmagovalca razglašen Lukašenko. Zanj naj bi glasovalo okoli 80 odstotkov ljudi. Odtlej v državi vsak dan potekajo protesti proti 66-letnemu politiku, saj je opozicija prepričana, da je resnična zmagovalka volitev 38-letna Tihanovska, ki se je vmes zatekla v Litvo.Izida volitev v Belorusiji ne priznava niti EU. Tudi ukrajinski parlament je v torek sprejel resolucijo, v kateri glasovanje kritizira kot nepošteno in poziva k dialogu.