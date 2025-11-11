  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    »Skriti morilci« še vedno sejejo smrt – je ottavska konvencija še smiselna?

    Vojna v Ukrajini je bila sprožilec za odstop napadene države od ottavske konvencije. Odgovornost za odstranitev min bi morala biti na strani agresorja.
    Minsko polje v regiji Harkov. FOTO: Ivan Samoilov/Afp
    Galerija
    Minsko polje v regiji Harkov. FOTO: Ivan Samoilov/Afp
    Anja Intihar
    11. 11. 2025 | 13:19
    11. 11. 2025 | 14:45
    9:17
    A+A-

    Ottavska konvencija o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min se je rodila iz kriz devetdesetih let prejšnjega stoletja. Zaradi kopenskih min, posejanih po poljih, njivah in gozdovih, v Angoli, Afganistanu in Kambodži, je namreč umrlo na stotine ljudi. A kako učinkovita je konvencija v luči vedno novih vojnih konfliktov? Nekatere države so namreč od nje že odstopile, druge o tem razmišljajo.

    Letos se je več držav, med njimi Poljska, Finska, Estonija, Latvija in Litva, zaradi varnostnih pomislekov in ruske agresije na Ukrajino umaknilo iz ottavske konvencije oziroma napovedalo izstop. Junija letos je od nje odstopila Ukrajina – ta korak so navedli kot nujnega za zaščito države in ljudi, ki živijo na naseljenih območjih, posejanih z minami.

    Ottavska konvencija iz leta 1997 je prepovedala protipehotne mine in pomenila mejnik v mednarodnih prizadevanjih za reševanje humanitarnih posledic njihove uporabe.

    Kritiki konvencije trdijo predvsem, da dokument omejuje sposobnost obrambe pred agresijo. Prepoved bi morala po njihovem ostati veljavna za agresorje, žrtve agresije pa bi morale imeti možnost uporabe min v strogo omejeni obrambni zmogljivosti. Minska polja, ki jih nekateri imenujejo tudi »skriti morilci«, vsako leto terjajo na tisoče življenj, predvsem med civilisti.

    Ruslan Misiunija (drugi z leve) je poudaril, da mine vsakodnevno vplivajo na življenje prebivalcev. FOTO: Anja Intihar 
    »Rusija, ki pogodbe ni podpisala,« so poudarili na mednarodni konferenci v Zagrebu, ki jo je organizirala ukrajinska humanitarna organizacija Harkow with you, »je minirala skoraj tretjino ukrajinskega ozemlja«. Predstavnik centra za koordinacijo protiminskega delovanja, ki deluje pod okriljem vojaške uprave regije Harkov, Ruslan Misiunija, je poudaril, da mine vsakodnevno vplivajo na življenje prebivalcev in da bo tako še dolga desetletja: »Rodil sem se v neodvisni Ukrajini, pa se je že moja generacija zavedala, da bodo mine del naše prihodnosti. In s tem se bodo, sicer na drugačen način, soočali tudi moji vnuki. 40 odstotkov regije Harkov je po nekaterih ocenah izpostavljenih nevarnosti protipehotnih min. Izgubili smo kontrolo nad svojimi življenji in nad tem, da bi otrokom zagotovili varnost.«

    Opozoril je, da se otroci ne morejo brezskrbno igrati ter v gozdu nabirati gob in cvetic, ker jih morajo starši nenehno držati za roke, pa še tako ni nujno, da jih bodo lahko zaščitili pred nevarnostjo. Ukrajina je kmetijska država, a je ogromno zemlje neobdelane, saj je posejana z minami. »V 21. stoletju govorimo o zdravljenju raka in naseljevanju Marsa, pa vendar moramo rešiti še številne druge težave, ki vplivajo na vsakdan ljudi, vpetih v vojno,« je dejal Sokol.

    Več držav je napovedalo izstop od Ottavske konvencije. FOTO: Francis Kokoroko/Reuters
    Azerbajdžan se sam bori z minami

    Pri izzivih čiščenja ozemelj ne gre le za Ukrajino, ki je še zmeraj vpeta v vojno in se zato sooča s čisto svojevrstnimi izzivi, pač pa za druge države, v katerih se je konflikt že zdavnaj končal. Francoska kolonialna zapuščina, na primer, še naprej terja svoj davek. V Alžiriji so njene mine po osamosvojitvi ubile na tisoče ljudi, medtem ko so v Maliju operacije proti džihadistom povzročile nadaljnje civilne žrtve.

    Na Kavkazu je Armenija, ki se je umikala z okupiranih azerbajdžanskih ozemelj, za seboj pustila minska polja, ki so od leta 2020 ubila in pohabila na stotine ljudi. »V vojni bi morala veljati enaka pravila za vse, tu pa smo soočeni s tem, da sami čistimo svoje ozemlje, medtem ko Rusija konvencije sploh ni podpisala. Upoštevati moramo neka pravila, ki sploh ne delujejo več. Realnost na terenu je povsem drugačna, zato bi morali premisliti o tem, kakšno nalogo sploh še opravlja Ottavska konvencija,« je poudarila tudi ukrajinska poslanka Ana Skorohod.

    Med podpisnicami Ottavske konvencije ni ZDA, Rusije, Kitajske, Indije in Pakistana.

    »Rusija bi morala prevzeti odgovornost za očiščenje ozemlja, ki so ga posejali z minami,« je dodala in spomnila, da pri tem ne gre le za Ukrajino, pač pa tudi za Azerbajdžan, ki se po armenski agresiji sam bori s težavami zaradi min. »Če mine lahko uporablja le agresorska država, drugi pa se z njimi ne moremo zaščititi, potem je treba ottavsko konvencijo spremeniti,« je poudarila Skorohodova in dodala, da so od konvencije odstopile ali še bodo države, ki mejijo na Rusijo, kar je po njenih besedah precej povedno.

    Ana Skorohod je opozorila, da se z otroki ne upa v gozd, saj je nevarnost min velika. FOTO: Anja Intihar 
    Mine so poceni in učinkovito orodje za zaščito meja, vendar bi moral odgovornost za posledice, ki jih puščajo, nositi agresor. Vsaj v primeru Azerbajdžana in Ukrajine ni tako, so opozorili govorci na konferenci v Zagrebu. Mesto oziroma država za razpravo nista bila izbrana naključno – Hrvaška je bila po koncu vojne ena od držav, najbolj posejanih z minami na svetu, vendar je zadnjih v tridesetih letih očistila veliko večino svojega ozemlja in oblikovala v učinkovit sistem, prepleten iz strokovnega znanja in izkušnje, priznan po vsem svetu.

    Prihodnje leto bo Hrvaška končno očiščena min, je dejal strokovnjak za deminiranje Željko Romić in opozoril, da je Ukrajina v svojevrstnem položaju, saj se s čiščenjem svojega ozemlja sooča, medtem ko v državi še vedno divja vojna. Vsem državam, vpletenim v konflikte, to žal (še) ni uspelo, predvsem zato, ker so prepuščene same sebi.

    Francija je v časih kolonialne okupacije Alžiriji pustila približno 11 milijonov min, v Tuniziji milijon in v Mavretaniji 300.000. Francija je ottavsko konvencijo ratificirala leta 1998, vendar konvencija ne določa posebnega mehanizma za reševanje postkolonialnih vprašanj, kar Parizu omogoča, da se izogiba polni odgovornosti.

    Mine jemljejo življenja nedolžnim civilistom

    Azerbajdžan se po ponovni osvojitvi zasedenih ozemelj pred petimi leti sooča z velikimi izzivi pri razminiranju, je na mednarodni konferenci v Zagrebu opozoril predstavnik te države Hafiz Azimzade. Skoraj milijon beguncev se ne more vrniti domov, ker je ozemlje posejano z minami, ki so jih postavili armenske oborožene sile in separatisti.

    V regiji je zavladal mir, vendar mora Azerbajdžan razminiranje izvajati sam, brez dostopa do zemljevidov minskih polj. Azerbajdžan ni podpisnik konvencije, saj je bil sam žrtev okupacije in miniranja – in ker je ni podpisala nobena od sosednjih držav, je poudaril Azimzade.

    Predstavnik nigerijskega nacionalnega humanitarnega odbora za boj proti protipehotnim minam Sadeeq Garba Shehu je opozoril, da otroci ostajajo brez rok in nog, ko se brezskrbno igrajo in stopijo na mino, podobno je z ženskami, ki v gozdu nabirajo les za kurjavo. Mine, ki so jih posejale agresorske države, jemljejo življenja nedolžnim civilistom, žrtve pa tako rekoč nikoli ne dobijo odškodnine, medtem ko se njihove države same borijo s stroški zdravljenja.

    Predstavnik belgijske nevladne organizacije, ki pomaga pri čiščenju minskih polj v Kambodži. FOTO: Handout Afp
    Ottavsko konvencijo so v času njenega sprejetja označevali kot »uspeh diplomacije razoroževanja in primer tega, kar Evropska unija predstavlja: mednarodni red, temelječ na pravilih ter spoštovanju človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava«. A realnost vojskovanja 21. stoletja razkriva številne omejitve v uporabnosti konvencije, so opozorili govorci iz Ukrajine.

    Države, ki se soočajo z agresijo, se znajdejo omejene z zastarelimi normami, ki ne upoštevajo sodobnega hibridnega vojskovanja, tehnološkega razvoja in asimetričnih konfliktov.

    Ogromno ubitih in poškodovanih je otrok

    Dokument kot tak je v letu sprejetja nudil odlično podlago za soočanje s težavo min, vendar se je način vojskovanja drastično spremenil – tu so droni in druga orožja, tu je prevzemanje odgovornosti za pomoč žrtvam in stroški čiščenja, ki, kakor je opozoril Željko Romić, niso majhni.

    Število zaradi min ubitih in poškodovanih ljudi po svetu se je leta 2024 povečalo za 22 odstotkov v primerjavi z leti pred tem. 85 odstotkov žrtev je bilo civilistov, polovica od tega otrok.

    Po podatkih Združenih narodov 100 milijonov ljudi v 60 državah živi z grožnjo min. Služba Združenih narodov za razminiranje (UNMAS) ocenjuje, da je v Ukrajini z minami posejanega več kot 20 odstotkov ozemlja oziroma približno 139 tisoč kvadratnih kilometrov.

