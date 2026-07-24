  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    TikTok ne zagotavlja ustrezne zaščite mladoletnikov, pravi Bruselj

    Uporabniški računi mladoletnikov na TikToku ne izpolnjujejo varnostnih standardov, ki jih od spletnih platform zahteva akt o digitalnih storitvah.
    Kot so še izpostavili na Evropski komisiji, tudi nastavitev uporabniškega računa kot zasebnega mladoletnikom ne zagotavlja popolne zasebnosti. FOTO: Hollie Adams/Reuters
    Galerija
    Kot so še izpostavili na Evropski komisiji, tudi nastavitev uporabniškega računa kot zasebnega mladoletnikom ne zagotavlja popolne zasebnosti. FOTO: Hollie Adams/Reuters
    STA
    24. 7. 2026 | 12:34
    24. 7. 2026 | 13:53
    3:45
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Družbeno omrežje TikTok ne zagotavlja ustrezne zaščite mladoletnikov, kot to zahteva evropski akt o digitalnih storitvah (DSA), je danes sporočila Evropska komisija. Družbenemu omrežju zaradi kršenja DSA grozi denarna kazen.

    Preliminarne ugotovitve preiskave, sprožene februarja 2024, po navedbah komisije kažejo, da uporabniški računi mladoletnikov na TikToku ne izpolnjujejo varnostnih standardov, ki jih od spletnih platform zahteva DSA.

    image_alt
    EU in Slovenija še postavljata pravila igre, priporočena omejitev: 13 let

    Med drugim lahko otroci in najstniki svoj račun nastavijo kot javen, kar pomeni, da lahko katerikoli uporabnik spleta, tudi tisti brez računa na TikToku, vidi vsebino, ki jo objavijo. V okviru te nastavitve pa je vsebina, ki jo objavijo 16- in 17-letniki, tudi priporočena drugim uporabnikom, so zapisali v Bruslju.

    Takšna izpostavljenost lahko privede do nezaželenih stikov s potencialnimi spletnimi predatorji in tveganja, da se vsebina uporabi za spletno nadlegovanje.

    FOTO: Yves Herman/Reuters
    FOTO: Yves Herman/Reuters

    Kot so še izpostavili na Evropski komisiji, tudi nastavitev uporabniškega računa kot zasebnega mladoletnikom ne zagotavlja popolne zasebnosti, saj jih je mogoče poiskati prek seznamov sledilcev drugih uporabnikov. Njihove profilne fotografije pa ostanejo dostopne vsem, tudi tistim, ki nimajo računa na družbenem omrežju.

    Komisija tako preliminarno ugotavlja, da nastavitve računov na TikToku ne izpolnjujejo visokih standardov, ki jih na področjih zasebnosti in varnosti od ponudnikov spletnih platform zahteva DSA.

    TikTok mora spremeniti privzete nastavitve »javnih« uporabniških računov mladoletnikov, da bodo njihove vsebine vidne samo tistim uporabnikom družbenega omrežja, za katere mladoletniki želijo, so navedli na Evropski komisiji.

    Če bodo danes objavljene ugotovitve potrjene tudi na koncu preiskave, lahko družbeno omrežje v lasti kitajskega podjetja ByteDance doleti denarna kazen v višini do šest odstotkov svetovnega prometa.

    TikTok je v odzivu napovedal, da bo preučil ugotovitve in zagotovil, da bodo še naprej konstruktivno sodelovali z Evropsko komisijo.

    »Uporabniški računi za mladoletnike na TikToku imajo že ob ustvarjanju privzeto nastavljenih več kot 50 funkcij za zasebnost in varnost, ki so jih oblikovali strokovnjaki,« je poudaril predstavnik platforme. »Računi uporabnikov, mlajših od 18 let, so privzeto zasebni, poleg tega pa smo ena redkih platform, na katerih mlajši najstniki ne morejo uporabljati neposrednega sporočanja,« je dodal. Izpostavil je še, da podpirajo »cilj zaščite mladoletnikov na spletu« in da so odločeni, da bodo »nadaljevali s svojim trdnim procesom nenehnega izboljševanja«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    TikTok lahko zdaj preuči ugotovitve komisije in nanje odgovori, preden bo ta po koncu preiskave objavila odločitev. Če bodo danes objavljene ugotovitve potrjene tudi ob zaključku preiskave, lahko to družbeno omrežje v lasti kitajskega podjetja ByteDance doleti denarna kazen v višini do šest odstotkov svetovnega prometa.

    Z več kot 200 milijonov uporabnikov v Evropi je sicer TikTok ena najbolj priljubljenih platform na celini, še posebej med mladimi.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Otroci in splet

    Obramba pred izpostavljanjem nasilju in pornografiji

    Evropska komisija zagovarja enotno aplikacijo za preverjanje starosti pri obiskovanju spletnih strani z omejitvami.
    Peter Žerjavič 15. 4. 2026 | 18:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Omejitev izpostavljenosti spletnim vsebinam

    Slovenija za uvedbo starostne meje za spletne platforme na ravni EU

    Avstralija je mlajšim od 16 let prepovedala uporabo družbenih omrežij. Slovenija podpira idejo, da bi podoben zakon uvedli na ravni EU.
    10. 12. 2025 | 13:44
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vmešavanje v volitve

    Poljska naj bi bila glavna tarča ruskih kibernetskih napadov

    Namestnik poljskega premierja Krzysztof Gawkowski je izjavil, da Rusija poskuša vplivati na poljske predsedniške volitve s širjenjem dezinformacij.
    17. 1. 2025 | 12:46
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Spletni gigant

    Španski mediji tožijo Marka Zuckerberga

    Osrednja novičarska podjetja v državi zaradi nelojalne konkurence na oglaševalskem trgu od Mete zahtevajo 550 milijonov evrov.
    Gašper Završnik 8. 12. 2023 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Duh z Aljaske je izginil, Moskva zahteva še več

    Po propadu mirovnih pogajanj ruski cilj ni več zgolj »osvoboditev« Donbasa.
    Boris Čibej 23. 7. 2026 | 17:59
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Alpe d'Huez bo slovenski kot Vršič

    Sklepne etape dirke po Franciji bodo vrhunec navijaškega romanja. Iz leta v leto je več kolesarskih nomadov.
    S prizorišča:Miha Hočevar 23. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Ženske v zdravstvu še vedno plačujejo ceno sistema, narejenega za moške

    Direktorici nizozemskega centra za raziskave in inovacije na področju zdravja žensk o spregledanih razlikah med spoloma in gospodarski ceni te vrzeli.
    23. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    PremiumVideo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Pogačarjeva ekipa je načeta, a ne potolčena

    Dvojni Alpe d'Huez slovenskega šampiona še loči od pete zmage. Carapaz v 18. etapi vendarle uspešen v pobegu.
    S prizorišča:Miha Hočevar 23. 7. 2026 | 19:29
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

    Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
    Promo Delo 24. 7. 2026 | 09:30
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    10. 7. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Register dejanskih lastnikov

    Kdo bo po novem lahko preverjal dejanske lastnike podjetij

    Novela zakona o preprečevanju pranja denarja širi krog tistih, ki bodo imeli možnost takojšnjega vpogleda v register dejanskih lastnikov.
    Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Čisti zrak prvič del koncepta energetske učinkovitosti

    Slabša kakovost zraka v delovnih prostorih se povezuje z zdravjem, delovno učinkovitostjo zaposlenih in kakovostjo opravljenega dela.
    Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Val javnih ponudb delnic pri sosedih, kdaj bo prvi slovenski Spacex

    Štiri hrvaške družbe so v dobrem letu zbrale približno 360 milijonov evrov svežih sredstev vlagateljev. Novih naložb so željni tudi slovenski vlagatelji.
    Karel Lipnik 21. 7. 2026 | 05:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pogled analitika

    Hrvaški lastniki bolj pripravljeni odpreti lastništvo podjetij kot slovenski

    Lojze Kozole iz Ilirike o javnih ponudbah delnic pri nas in na Hrvaškem.
    Nejc Gole 21. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    BruseljTiktokdružbena omrežjaEvropska komisijaSlovenija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Italija

    Guardiola je zavrnil Italijane, sedaj si želijo »pravega inovatorja«

    Španski strateg Pep Guardiola se je odločil, da ne bo postal novi selektor italijanske reprezentance, kot so si želeli vodilni pri italijanski zvezi.
    24. 7. 2026 | 13:50
    Preberite več
    Razno
    Salmonela

    Nov odpoklic izdelka v Mercatorju

    V okviru uradnega nadzora so v živilu odkrili salmonelo.
    24. 7. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Rekorden turistični junij, vse bolj zaznaven trend alpskega poletja

    Junija je bilo v primerjavi s tem mesecem lani manj gostov iz Nemčije in Avstrije in več iz Velike Britanije, Češke in Poljske.
    24. 7. 2026 | 13:24
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grozi mu denarna kazen

    TikTok ne zagotavlja ustrezne zaščite mladoletnikov, pravi Bruselj

    Uporabniški računi mladoletnikov na TikToku ne izpolnjujejo varnostnih standardov, ki jih od spletnih platform zahteva akt o digitalnih storitvah.
    24. 7. 2026 | 12:34
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Slovo bo boleče

    Odhod Cristiana Ronalda bo stal tudi stotine milijonov evrov

    Reprezentančna upokojitev velikega zvezdnika bo za Portugalsko pomenil veliko več kot izgubo najboljšega strelca, izgubili bodo najdonosnejšo blagovno znamko.
    24. 7. 2026 | 12:03
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Rekorden turistični junij, vse bolj zaznaven trend alpskega poletja

    Junija je bilo v primerjavi s tem mesecem lani manj gostov iz Nemčije in Avstrije in več iz Velike Britanije, Češke in Poljske.
    24. 7. 2026 | 13:24
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grozi mu denarna kazen

    TikTok ne zagotavlja ustrezne zaščite mladoletnikov, pravi Bruselj

    Uporabniški računi mladoletnikov na TikToku ne izpolnjujejo varnostnih standardov, ki jih od spletnih platform zahteva akt o digitalnih storitvah.
    24. 7. 2026 | 12:34
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Slovo bo boleče

    Odhod Cristiana Ronalda bo stal tudi stotine milijonov evrov

    Reprezentančna upokojitev velikega zvezdnika bo za Portugalsko pomenil veliko več kot izgubo najboljšega strelca, izgubili bodo najdonosnejšo blagovno znamko.
    24. 7. 2026 | 12:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

    Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    20. 7. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    13. 7. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na morje s slovensko inovacijo

    BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
    15. 7. 2026 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

    Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
    22. 7. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo