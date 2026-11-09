TikTok pod drobnogledom zaradi zlorab otrok

V Španiji odmeva preiskava o domnevnem spolnem zlorabljanju otrok na družbenem TikToku, ki jo je objavil portal za preverjanje dejstev Maldita. Na TikToku so odkrili več kot tisoč posnetkov s prikazi zlorabljanja otrok, zaradi česar naj bi Madrid razmišljal o začasni blokadi te priljubljene platforme, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Videoposnetki s prikazi spolnega zlorabljanja otrok so po navedbah portala Maldita skupno dosegli več kot 48 milijonov ogledov. Poleg tega so avtorji preiskave identificirali več kot 20 tisoč profilov domnevnih pedofilov, ki so takšno gradivo izmenjevali ali prodajali.

Več kot 7 tisoč teh uporabnikov naj bi bilo špansko govorečih. Špansko ministrstvo za mladino in otroke je dokumentirane dogodke označilo za izredno resne in pozvalo k takojšnjem ter usklajenem odzivu vseh pristojnih organov na nacionalni in evropski ravni.

Ob tem je pozvalo državno tožilstvo, naj preišče dejavnosti TikToka v državi, poročanje španske televizije RTVE povzema dpa. Poleg tega naj bi ministrica Sira Rego zahtevala nujno srečanje z odgovornimi pri TikToku v Španiji, da bi pridobila pojasnila in informacije o že sprejetih ter načrtovanih zaščitnih ukrepih. Ministrica naj bi razmišlja tudi o tem, da bi sprožila postopek za začasno blokado te platforme v Španiji.