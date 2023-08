Timmermans ni več podpredsednik Evropske komisije

Podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je zaradi predvidene kandidature na jesenskih volitvah na Nizozemskem danes uradno podal odstop, predsednica komisije Ursula von der Leyen pa ga je sprejela. Iz Haaga so medtem sporočili, da ga je koalicija njegovih socialdemokratov in stranke GroenLinks potrdila za nosilca liste na volitvah.

Iz Evropske komisije so sporočili, da je Timmermans danes odstopil, predsednica komisije von der Leyen pa je njegov odstop sprejela s takojšnjim učinkom. Ob tem mu je izrazila hvaležnost za mnoga leta uspešnega dela za komisijo in evropske državljane.

Odločila je, da bo podpredsednik komisije Maroš Šefčovič odslej izvršni podpredsednik komisije za evropski zeleni dogovor, vodilno politiko Evropske unije v boju proti podnebnim spremembam, za katero je bil doslej pristojen Timmermans. Do imenovanja novega nizozemskega člana komisije pa bo Šefčovič začasno pristojen za podnebno ukrepanje.

Nizozemskemu premierju Marku Rutteju je von der Leyen sicer že poslala uradno pismo z zahtevo, naj predlaga kandidate za novega evropskega komisarja iz Nizozemske.

Timmermansu se je zahvalila za »strastno in neutrudno delo v prizadevanjih, da bi evropski zeleni dogovor postal resničnost«, in izpostavila, da je bil ključen del njene komisarske ekipe. »Zahvaljujoč njegovemu odličnemu prispevku in velikemu osebnemu angažmaju smo naredili velik napredek pri doseganju ciljev EU, da bi Evropa postala prva podnebno nevtralna celina, in k dvigu podnebnih ambicij na svetovni ravni,« je dejala.

Timmermans, ki je v Bruslju preživel skoraj deset let, je bil med letoma 2014 in 2019 prvi podpredsednik komisije, pristojen za boljšo zakonodajo, medinstitucionalne odnose, vladavino prava in listino o temeljnih pravicah, preden je v sedanji komisiji prevzel podnebno ukrepanje. V tej vlogi je tudi predstavljal EU na mednarodnih pogajanjih o podnebnih spremembah. Usklajeval je delo komisije na področju biotske raznovrstnosti, o prihodnosti brez onesnaževanja in o krožnem gospodarstva, so sporočili iz Bruslja.

Timmermansova socialdemokratska Delavska stranka (Pdva) in leva zelena stranka GroenLinks (GL), ki bosta na novembrskih predčasnih parlamentarnih volitvah na Nizozemskem prvič nastopili s skupno listo, sta pred tem danes sporočili, da so 62-letnega Timmermansa za nosilca liste potrdili na glasovanju, na katerem je 91 odstotkov od več kot 37.000 članov strank podprlo njegovo kandidaturo. Na volitvah se bo potegoval za predsednika vlade.

Predčasne parlamentarne volitve so na Nizozemskem razpisali za 22. november, potem ko je po letu in pol razpadla desnosredinska vladna koalicija premierja Rutteja, ki ni zmogla rešiti spora glede ukrepov za zajezitev migracij. Rutte je že napovedal, da ne bo znova kandidiral in da bo po volitvah odšel iz politike. Svojo levosredinsko stranko je leta 2019 že pripeljal do presenetljive zmage na evropskih volitvah.