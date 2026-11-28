Iz Tirane danes poročajo o več poškodovanih, potem ko so izbruhnili spopadi med protivladnimi protestniki in policijo. Več zamaskiranih mladih je proti vladnim poslopjem metalo kamenje, bakle in molotovke, policija pa je odgovorila s solzivcem in vodnimi topovi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Več tisoč protestnikov iz vse države, ki so se ob današnjem dnevu neodvisnosti zbrali v središču albanske prestolnice na poziv študentov in opozicijskih strank, je pozivalo k odstopu premierja Edija Rame. Spopadi so izbruhnili, ko je policija s solzivcem in vodnimi topovi potiskala nazaj zamaskirane protestnike, ki so z metanjem kamnov in palicami skušali razbiti nadzorne kamere na ulici in okenska stekla na vladnih poslopjih.

Protivladni protesti v Albaniji potekajo že od maja. FOTO: Florion Goga/ Reuters

Novinar francoske tiskovne agencije AFP je videl zamaskirane protestnike, ki so razbili okna na poslopjih ministrstva za promet in centralne banke ter poskušali razbiti vrata notranjega ministrstva. Ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je bilo v nasilju poškodovanih osem ljudi, med njimi tudi policist in dva novinarja.

Protivladni protesti se v Albaniji vrstijo že od maja. Sprva so potekali mirni shodi proti spornemu projektu gradnje luksuznega turističnega letovišča v naravnem rezervatu, za katerim stoji družina ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Do sredine oktobra so ti nato prerasli v splošno izražanje nezadovoljstva zaradi korupcije, brezposelnosti, nedostopnosti stanovanj in visokih življenjskih stroškov. Protestniki zahtevajo odstop Rame, večkrat pa je prišlo tudi do spopadov s policijo. Vlada je zato zaostrila kazni za udeležbo na nasilnih protestih.