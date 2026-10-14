Tirana: protestniki so se spopadli s policijo, gorela je vladna stavba

V Tirani se je zaradi stroškov izobraževanja in korupcije na protestih zbralo več deset tisoč študentov. Zanetili so požar v vladni stavbi in dveh bankah ter metali kamne v policiste, poroča britanski Guardian. Protestniki so zanetili požar tudi v stavbi ministrstva za izobraževanje, prevračali zabojnike za smeti in razbijali izložbe bližnjih podjetij, policija pa je proti njim uporabila vodne topove in solzivec.

Po poročanju Politica so se protesti pred ministrstvom za izobraževanje začeli že v jutranjih urah, ko so zamaskirani protestniki v stavbo metali kamne, tlakovce, steklenice in improvizirana pirotehnična sredstva. Iz betona so izruvali kovinske ograje, s katerimi so udarjali po železnih vratih stavbe.

Policija pa je proti protestnikom uporabila vodne topove in solzivec. FOTO: Florion Goga/Reuters

Protesti v albanski prestolnici predstavljajo najbolj nasilen in prikazen izbruh nezadovoljstva proti predsedniku vlade Ediju Rami, protestniki pa alternative ne vidijo niti v opoziciji. Albanski premier je lani maja začel s svojim četrtim mandatom, od takrat se sooča z vse večjim nezadovoljstvom javnosti zaradi domnevne korupcije, še poroča Guardian.

»To je revolucija. Naveličani smo mirnih protestov. Ne bomo odnehali, dokler Rama ne odstopi,« je med metanjem kamenja v policiste dejala študentka Lora, ki ni želela razkriti svojega priimka.

Na Guardianu so zapisali, da so študentski organizatorji pojasnili, da protestirajo zaradi razmer na univerzah, vse višjih stroškov visokošolskega izobraževanja, pomanjkanja finančne podpore in slabih zaposlitvenih možnosti po zaključku študija.

Protesti v albanski prestolnici predstavljajo najbolj nasilen in prikazen izbruh nezadovoljstva proti premieru Ediju Rami. FOTO: Florion Goga/Reuters

Protesti proti Rami so se sicer začeli že proti koncu maja, sprožil pa jih je načrt gradnje luksuznega letovišča ob neokrnjeni južni obali Albanije, v katerega je vključen zet Donalda Trumpa, Jared Kushner. Takratne proteste so vodili državljani in okoljske nevladne organizacije, ko so razvijalci na predlagani lokaciji v Zvernecu v južni Albaniji postavili velike ograje z bodečo žico, ki so domačinom in turistom preprečile dostop do plaže.

Do današnjega večera aretiranih najmanj 40 protestnikov. FOTO: Florion Goga/Reuters

Ministrica za gospodarstvo Delina Ibrahimaj je obsodila »požiganje in uničevanje prostorov državnih ustanov« ter takšna dejanja označila za »nesprejemljiva,« še poroča Politico, kjer dodajajo, da je bilo do današnjega večera aretiranih najmanj 40 protestnikov, poročali pa so tudi o več deset poškodovanih med civilisti in policisti.

Več novinarjev je poročalo, da jim je policija preprečevala opravljanje njihovega dela, tako da jih je fizično ovirala ali jim zasegla opremo, so še zapisali in dodali, da razmere ostajajo napete.

Delegacija Evropske unije v Albaniji je medtem sporočila, da je seznanjena z obtožbami o prekomerni uporabi policijske sile proti protestnikom in novinarjem ter da pričakuje, da bo policija prednostno zagotovila temeljite preiskave teh navedb.

Delegacija EU je obe strani pozvala tudi k umiritvi razmer.