Tirana tretji dan v plamenih protestov

V albanski prestolnici je med protesti študentov danes tretji dan zapored prišlo do spopadov med skupinami protestnikov in policijo. Premier Edi Rama, ki je danes obiskal v sredinih protestih poškodovana poslopja, je v prvem odzivu na proteste za nasilje obtožil opozicijo. Zavrnil je tudi odstop, h kateremu ga pozivajo protestniki.

»Danes so to ruševine, ki so jih pustile roke, ki niso roke študentov. To so roke opozicije, ki maskirana, z ognjem in železom skuša vrniti Albanijo tja, kamor se ne bo nikoli več vrnila,« je dejal Rama v videoposnetku na Facebooku, ki ga je posnel v požgani pisarni Evropske univerze v Tirani, ki jo je Albanija odprla v sodelovanju z Evropsko unijo.

FOTO: Armend Nimani/AFP

Med protesti, ki se jih je v sredo v Tirani udeležilo več deset tisoč študentov, so med napadi na vrsto vladnih poslopij povzročili požar v dveh vladnih poslopjih in dveh bankah, poškodovanih je bilo več zasebnih in poslovnih zgradb. Tako kot v torek so tudi v sredo nekaj ur potekli spopadi med policijo in demonstranti, med katerimi so bili nekateri zamaskirani in so na policiste metali kamne in molotovke. Policija je proti njim uporabila solzivec in vodne topove, poročajo tuje tiskovne agencije.

Med napadi na vrsto vladnih poslopij povzročili požar v dveh vladnih poslopjih in dveh bankah, poškodovanih je bilo več zasebnih in poslovnih zgradb. FOTO: Florion Goga/Reuters

Po podatkih oblasti so v sredo aretirali 65 ljudi, poškodovanih pa jih je bilo 89, od tega 61 policistov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protesti in nemiri so se medtem danes razširili v več drugih mest v tej kandidatki za članstvo v EU. V mestu Korča so protestniki metali kamne in molotovke na šole. O protestih so poročali tudi iz Drača in mesta Lushnje.

Policija je proti protestnikom uporabila solzivec in vodne topove. FOTO: Florion Goga/Reuters

Zahtevajo odstop Rame

Rama že četrtič vodi vlado, in večjo podporo za študente v državi v času naraščanja življenjskih stroškov, pri čemer opozarjajo na slabe razmere na univerzah in visoke šolnine. Proteste je danes podprla tudi opozicija. Vodja opozicijske Demokratske stranke Sali Berisha je ob tem pozval Ramo k odstopu, poslanska skupina te stranke pa k razpisu predčasnih volitev.

Rama je danes za agencijo Reuters zavrnil možnost odstopa in izrazil pripravljenost na pogovore s študenti. Obsodil je nasilje med protesti in poudaril, da »ne bo dopustil, da bi nasilje ogrozilo evropsko prihodnost Albanije«.

FOTO: Florion Goga/Reuters

Splošno nezadovoljstvo proti Rami in celotnemu političnemu vodstvu se je okrepilo že pred meseci, ko je postalo znano, da vlada podpira nepremičninski projekt v naravnem rezervatu na albanski jadranski obali, za katerim stoji Jared Kushner, zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Mirni protesti, ki od takrat od junija potekajo vsak dan, so znani kot »revolucija plamencev«, saj v naravnem rezervatu živijo tudi plamenci.