Tiskovna predstavnica Bele hiše se je leta pretvarjala, da je odvetnica

Nova tiskovna predstavnica Bele hiše Katie Zacharia je v zadnjih dveh letih na družbenih omrežjih delila najmanj 15 objav, v katerih so jo označili za odvetnico, čeprav leta 2011 ni opravila pravniškega državnega izpita v Kaliforniji. Kot poroča CNN, se je tudi v televizijskih nastopih in podkastih večkrat predstavljala z napačnim nazivom.

Zacharia je leta 2011 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze Pepperdine, vendar pravosodnega izpita ni opravila. Sama trdi, da so ji svetovali, da se lahko označuje za pravnico, ne pa za odvetnico. Pojasnila je, da je objave, v katerih so jo označevali za odvetnico, zgolj delila naprej, ne da bi s tem potrjevala uporabo naziva.

V Kaliforniji morajo posamezniki za opravljanje odvetniškega poklica opraviti pravniški državni izpit. Kalifornijska odvetniška zbornica je sporočila, da Zacharia nima dovoljenja za opravljanje odvetniškega poklica v tej zvezni državi. Zacharia je po študiju odšla na Kitajsko, kjer je po lastnih navedbah približno dve leti delala v mednarodnem oddelku odvetniške družbe Zhong Lun. Trdi, da ji neuspeh na izpitu ni preprečeval opravljanja dela na Kitajskem.

Na fotografiji je stavba (C) v Pekingu, v kateri ima sedež odvetniška družba Zhong Lun, kjer je delala nova tiskovna predstavnica Bele hiše. FOTO: Pedro Pardo

Vprašanja o njenih kvalifikacijah so se zaostrila, ko jo je predsednik Donald Trump vprašal, v kateri zvezni državi je opravila izpit. Odgovorila je, da ob selitvi na Kitajsko, pozneje pa pojasnila, da vprašanja zaradi hrupa helikopterja ni pravilno razumela.

Organizacija Campaign for Accountability je kalifornijsko odvetniško zbornico pozvala, naj razišče, ali je Zacharia napačno predstavljala svoje pravne kvalifikacije. Bela hiša jo je medtem branila in poudarila, da je »izjemno usposobljena« ter sposobna ameriški javnosti predstavljati delo Trumpove administracije.

Katie Zacharia je v torek imela svojo prvo novinarsko konferenco. Trajala je le 14 minut, v tem času pa je odgovorila na tri vprašanja vnaprej določenih novinarjev. Njen govor je postal tarča spletnega posmehovanja. Med drugim je prišlo do spodrsljaja pri odgovoru na vprašanje, kako bo uravnotežila poklicno in zasebno življenje. Pri odgovoru je Zacharia želela poudariti vlogo svojega moža, a je namesto »moj mož« rekla »moj predsednik«.

V Sloveniji je pravnik oseba z izobrazbo ene izmed treh pravnih fakultet. Odvetnik pa je pravnik, ki izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje odvetniškega poklica, je vpisan v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije in lahko stranke zastopa v okviru odvetniške dejavnosti.