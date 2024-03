Tiskovne agencije sumijo na manipulacijo s fotografijo princese Kate

Več tiskovnih agencij je s svojih portalov umaknilo najnovejšo fotografijo britanske princese Kate skupaj z njenimi otroki zaradi suma manipulacije. Opozorili so na napake pri levi roki princese Charlotte, poroča britanski BBC.

Fotografija, ki jo je posnel princ William ob materinskem dnevu, je bila prva uradna slika Kate po njeni operaciji želodca v januarju. Na fotografiji je videti valižansko princeso, ki sedi, obdana pa je s svojimi tremi otroki, princema Louisom in Georgeom ter princeso Charlotte. Princesa Kate se je ob tem tudi zahvalila javnosti za vse izraze podpore v zadnjem času.

Fotografijo so v nedeljo objavili preko uradnih kanalov Kensingtonske palače in hitro je zakrožila po svetovnih medijih, kar je tudi praksa ob objavi uradnih kraljevih fotografij.

Agencije Getty Images, AFP, Reuters in Associated Press pa so sedaj umaknile fotografijo, češ da so opazile nedoslednosti pri postavitvi leve roke princese Charlotte.

Kensingtonska palača se zaenkrat ni odzvala na očitke.

Običajno gredo vse uradne fotografije skozi medijsko ekipo Kensingtonske palače, ki upravlja družbena omrežja para. Možno je, da so jo v tem koraku retuširali, popravili ali na njej kaj spremenili. To pa bi lahko vodilo v nedoslednosti, na katere so opozorile agencije.

Očitek sicer ni, da je fotografija lažna, ali da princesa Kate v resnici ni tako zdrava, kot deluje na fotografiji, le da del fotografije morda ne odgovarja v celoti resničnosti.

Vsaka od agencij ima svoje pravilnike glede objavljanja medijskega materiala, to velja tudi za fotografije. Nekatere agencije imajo zelo stroga pravila in ne dovoljujejo nikakršnih popravkov fotografij, z izjemo na primer retuširanja prahu, še piše BBC.