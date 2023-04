Tisoč zrn peska

V nadaljevanju preberite:

V začetku tega tedna je na večdnevni obisk na Tajvan pripotovala delegacija kanadskih zakonodajalcev. Razlog za ta dogodek je bil za zbliževanje med Ottawo in Tajpejem veliko pomembnejši, kot je podpora demokratičnemu otoku.

Večstrankarska delegacija pod vodstvom liberalca Johna McKaya, predsednika stalnega komiteja za nacionalno obrambo spodnjega doma kanadskega parlamenta, ni pripotovala samo zato, da bi podprla Tajvan pri upiranju velikanskemu pritisku, ki ga nad otokom izvaja Kitajska, odkar se je prejšnji teden predsednica Tsai Ing-wen sestala z ameriškim predsednikom predstavniškega doma Kevinom McCarthyjem.

Kanada je namreč pod močnim vtisom razkritih poročil svoje tajne službe, ki pričajo o tem, da je poskušala Kitajska v letih 2019 in 2021 s politično usmerjenimi donacijami in dezinformacijami vplivati na rezultat parlamentarnih volitev v Kanadi. Ker so ankete pokazale, da je večina Kanadčanov zaskrbljena zaradi vse večjega vpliva azijske sile na njihovo notranjo politiko, so njihovi zakonodajalci prišli na Tajvan, da bi s tukajšnjim političnim vodstvom izmenjali izkušnje glede tega, kako se upreti ognjenemu zmaju, ne da bi pri tem zapadli v rasizem. Kanada ima namreč veliko kitajsko diasporo, tako da je celo Vancouver na lanskih mestnih volitvah dobil prvega župana kitajskega rodu. Dilema, kako držati Kitajsko zunaj svojih meja, je zato večstransko občutljiva.