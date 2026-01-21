Tisoče ljudi izpuščenih iz centrov za prevare v Kambodži

V zadnjih dneh so iz centrov za prevare v Kambodži izpustili več tisoč ljudi. Za nekatere med njimi obstaja sum, da so žrtve trgovine z ljudmi. Izpustitev sovpada z naraščajočim mednarodnim pritiskom po ukrepanju proti trgovini z ljudmi v jugovzhodni Aziji, poročajo tuji mediji.

Po podatkih Amnesty International so jih izpustili iz desetih različnih centrov za prevaro po vsej državi. Na nekaterih videoposnetkih je opaziti policiste, pri drugih je težko reči, koliko je sodelovala policija. Amnesty Inernational skrbi pomanjkanje pomoči izpuščenim delavcem. Za nekatere vedo, da so prišli do varnih hiš, drugi pa še kar iščejo pomoč. Brez pomoči obstaja nevarnost, da jih bodo preprosto premestili v nov center za prevare. To se je menda že zgodilo pri preteklih podobnih primerih.

Okoli 100 000 ljudi dela v centrih za prevare v Kambodži. Večina dela je prisilnega. Med spletnimi prevarami so pogoste kripto in ljubezenske prevare. Dohodek iz spletnih prevar je skoraj polovica BDP-ja Kambože.

Med izpuščenimi je bilo po podatkih indonezijskega veleposlaništva v Phnom Penhu​ okoli 1500 njihovih državljanov, kitajski državljani se zbirajo tudi pred svojim veleposlaništvom v glavnem mestu Kambodže.

Stavbo Jinbei 4 naj bi zgradil aretirani prevarant milijarder Chen Zhi. FOTO: Tang Chhin Sothy/Afp

Milijarder prevarant Chen Zhi aretiran

Kambodža je prejšnji mesec že aretirala znanega prevaranta Chena Zhija, predsednika konglomerata Prince Group, in ga izročila Kitajski. Oktobra lani sta Združeno kraljestvo in ZDA z denarnimi kaznimi že sankcionirali Chena in ga obtožili vodenja transnacionalnega kriminalnega imperija.

Kamboške oblasti so ustavile delovanje banke Prince Bank, podružnice Prince Group, piše BBC. Lani so ameriške oblasti zasegle približno 13 milijard evrov v obliki bitkoina, ki naj bi pripadal Chenu. To ZDA opisujejo kot zaseg ene največjih finančnih goljufij v zgodovini. Kitajska pa naj bi trenutno preiskovala še druge vpletene v Chenovo kriminalno organizacijo.