    Svet

    Tisoči mrtvih med protesti in manipulacije z informacijami

    Med zatiranjem protestov v Iranu je po nekaterih ocenah umrlo že 20.000 ljudi, oblasti pa silijo sorodnike naj umrle opišejo kot podpornike oblasti.
    V Iranu med internetno temo poteka nasilno zatiranje protestov, po nekaterih ocenah je umrlo že več kot 20.000 ljudi. FOTO: Social Media/Reuters
    V Iranu med internetno temo poteka nasilno zatiranje protestov, po nekaterih ocenah je umrlo že več kot 20.000 ljudi. FOTO: Social Media/Reuters
    R. I.
    24. 1. 2026 | 17:08
    24. 1. 2026 | 17:11
    3:35
    V Iranu že več mesecev potekajo množični protesti, ki temeljijo v globoki ekonomski krizi, pomanjkanju svobode in vladavini Islamske republike. Vlada pa je začela odgovarjati na upore z neizmerno brutalnostjo. Po ocenah mednarodnih organizacij je med protesti umrlo več kot 20.000 ljudi, vendar to število ni končno. Iranske oblasti so, kot kažejo številni viri, ne samo uporabile silovite represivne ukrepe, temveč tudi manipulirale z informacijami o mrtvih in njihovih povezavah z režimom.

    V zadnjih dneh so se poročila o nasilju le še stopnjevala. Iranske oblasti so po vsej državi uporabile vojno taktiko proti svojim lastnim državljanom, množično streljanje in aretacije pa so postale vsakdanja praksa. Smrti so se razširile v vsak del države, protesti pa so se sprevrgli v boje na ulicah.

    Ocenjuje se, v državi je še vedno internetni mrk, da je v teh spopadih umrlo več tisoč ljudi. Uradne številke iranskih oblasti so precej nižje in pogosto ne vključujejo številnih smrtnih žrtev, povezanih s protesti proti režimu. Poročila opozarjajo na grozljive taktike manipulacije, kjer oblasti prisilijo družine umrlih, naj prepoznajo svoje sorodnike kot »prorežimske« in ne kot protestnike, ki so nasprotovali oblasti. Družine, ki tega niso želele storiti, so bile žrtve dodatnih represalij.

    Težnja režima je zmanipulirati poročila o protestih, saj jih prikazuje kot spopade med podporniki režima in ekstremisti, ne pa kot spontano ljudsko vstajo proti nepravičnosti. Takšne taktike se kažejo tudi v uradnem poročanju o smrti pripadnikov varnostnih sil, ki naj bi bili ubiti med zatiranjem protestov. Po nekaterih podatkih so število smrtnih primerov med varnostniki povečali tudi z vključitvijo pobitih nasprotnikov režima.

    V številnih državah potekajo protesti v podporo protestnikov v Iranu. FOTO; Francesco Fotia/Reuters
    V številnih državah potekajo protesti v podporo protestnikov v Iranu. FOTO; Francesco Fotia/Reuters

    Nasilje v bolnišnicah

    V času trajajočih protestov je bilo več poročil o napadih na bolnišnice, kjer so ranjeni protestniki iskali pomoč. Oblasti naj bi ranjence aretirale in celo ubile v zdravstvenih ustanovah, kar je dokaz brutalnosti, ki presega običajno nasilje nad protestniki. Poročila govorijo o primerih, kjer so bili ranjeni protestniki sredi noči odpeljani v pripor, kar je povročilo zgroženje zagovornikov človekovih pravic.

    Poleg tega so bile v mnogih mestih blokirane komunikacijske poti in internetni dostop, kar je še dodatno otežilo zbiranje točnih informacij o dogodkih na terenu.

    Mednarodni odzivi in pozivi k ukrepanju

    Poročila o brutalnem zatiranju in manipulacijah so vzbudila širok mednarodni odziv. Organizacije, kot so Human Rights Watch in Amnesty International, so ostro obsodile ravnanje režima in pozvale k takojšnji preiskavi morebitnih vojnih zločinov ter kršitev človekovih pravic. Tudi Združeni narodi so pozvali k preiskavi teh dogodkov, vendar so mnogi strokovnjaki prepričani, da bodo šele mednarodne sankcije proti Iranu začele kazati učinke.

