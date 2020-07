FOTO:Tisto, kar skrivaš, ostaja in čaka, da zagori

Kako je odraščati v ZDA, če si temnopolt? »Voziti avto, če si črn«, pomeni, da te bodo policisti pogosteje ustav­ljali in bili do tebe bolj grobi kot do belopoltih voznikov. »Teči, če si črn«, te lahko stane življenja. Prav to se je v ­georgijskem Brunswicku februarja zgodilo Ahmaudu Arberyju, ki je rekreativno tekel po mestecu. Belopolta oče in sin sta ga najprej zasledovala, nato ga je sin ustrelil. Arbery ni bil oborožen. Celotne ZDA in velik del sveta je razburila smrt Georgea Floyda med policijsko aretacijo v Minneapolisu in gibanje Življenja temnopoltih so pomembna je dobilo krila. Sedeminpetdesetletni Clifford ...