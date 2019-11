FOTO:Titov modri vlak spet vozi v daljave

Danes bo točno opoldne na skoraj 200 kilometrov dolgo pot iz Beograda v Užice odpeljal nekdanji Titov modri vlak (29. novembra smo v nekdanji Jugoslaviji praznovali dan republike), na katerega se bo vkrcalo 80 potnikov, od tega dvajset Slovencev. Gre za turistično promocijo življenja in dela dosmrtnega predsednika Jugoslavije Josipa Broza - Tita.Modri vlak je kompozicija različnih luksuzno opremljenih vagonov, izdelanih za Titove državniške potrebe. Po dobrega pol stoletja je dobro vzdrževan. Okrašen je z dekorativnimi lesenimi elementi ter intarzijami iz mahagonija, hruške in oreha. Vseh sedem vagonov je klimatiziranih in ...