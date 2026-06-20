To je letalo, ki ga je Trump dobil za darilo od Katarja (FOTO)

Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil novo letalo Boeing 747-8, ki ga je Katar lani podaril ZDA za uporabo v floti Air Force One. Letalo, katerega vrednost ocenjujejo na približno 400 milijonov dolarjev, je ameriška vojska v zadnjem letu prilagodila za potrebe predsedniškega prevoza.

Po navedbah ameriških letalskih sil so letalo opremili z nadgrajenimi varnostnimi sistemi, komunikacijsko opremo, logistično podporo in drugo tehnologijo, potrebno za predsedniške misije. Pred začetkom redne uporabe bo opravilo še serijo preizkusnih letov.

Trump je ob predstavitvi na oporišču Andrews poudaril, da gre za »letečo Belo hišo« z izjemno kakovostjo izdelave, ter se zahvalil katarskemu emirju za donacijo.

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Darilo je že lani sprožilo burne odzive v ameriški politiki. Kritiki, med njimi tudi nekateri republikanci, so opozarjali na morebitno navzkrižje interesov in ustavne pomisleke glede sprejema tako dragocenega darila od tuje države. Bela hiša vztraja, da je sprejem letala zakonit, po koncu Trumpovega mandata pa naj bi ga predali predsedniški knjižnici.

Novo letalo bo začasna rešitev, dokler Boeing ne dokonča dveh novih predsedniških letal VC-25B, katerih dobava že več let zamuja.