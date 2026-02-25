Trump v najdaljšem govoru o stanju v državi: To je zlato obdobje Amerike!

»Naša država je večja, boljša, bogatejša in močnejša kot kdajkoli,« je v prvem govoru o stanju države v svojem drugem mandatu pozval ameriški predsednik Donald Trump. »Manj kot pet mesecev smo oddaljeni od 250. obletnice naše neodvisnosti in rojstva najbolj neverjetne države na planetu. Bomo pa še boljši in to je zlato obdobje Amerike!«

Govor je potekal v znamenju dosežkov doma in v svetu, kot jih vidi 45. in 47. predsednik, še posebej v v gospodarstvu in državni varnosti. »Življenje, svoboda in iskanje sreče,« je republikanski prvak spomnil na načelo o vladi, ki odgovarja ljudem in ne mogočnim. Govoril je o dolgu herojem pred nami in obljubi Amerike.