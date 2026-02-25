  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Trump v najdaljšem govoru o stanju v državi: To je zlato obdobje Amerike!

    Govoril je predvsem o dosežkih v gospodarstvu, državni varnosti ter praznovanju 250-letnice ameriške deklaracije o neodvisnosti. Demokrati niso ploskali.
    45. in 47. predsednik ZDA Donald Trump v veliki dvorani predstavniškega doma. FOTO: Kenny Holston/Reuters
    45. in 47. predsednik ZDA Donald Trump v veliki dvorani predstavniškega doma. FOTO: Kenny Holston/Reuters
    Barbara Kramžar
    25. 2. 2026 | 04:08
    25. 2. 2026 | 06:45
    8:14
    »Naša država je večja, boljša, bogatejša in močnejša kot kdajkoli,« je v prvem govoru o stanju države v svojem drugem mandatu pozval ameriški predsednik Donald Trump. »Manj kot pet mesecev smo oddaljeni od 250. obletnice naše neodvisnosti in rojstva najbolj neverjetne države na planetu. Bomo pa še boljši in to je zlato obdobje Amerike!«

    Govor je potekal v znamenju dosežkov doma in v svetu, kot jih vidi 45. in 47. predsednik, še posebej v v gospodarstvu in državni varnosti. »Življenje, svoboda in iskanje sreče,« je republikanski prvak spomnil na načelo o vladi, ki odgovarja ljudem in ne mogočnim. Govoril je o dolgu herojem pred nami in obljubi Amerike. 

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Odbor za mir

    Trump: Pomirili smo osem vojn in bomo kmalu deveto

    Rusko vojno v Ukrajini je Trump znova razglasil za najtežje rešljiv konflikt, navzoče pa so najbolj zanimali njegovi načrti za Iran.
    Barbara Kramžar 20. 2. 2026 | 01:14
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Ugodne gospodarske statistike Donalda Trumpa

    Predsednik je govoril o novem zlatem obdobju, demokrati še vedno računajo na nezadovoljstvo Američanov zaradi draginje.
    Barbara Kramžar 14. 2. 2026 | 03:57
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pogajanja v Ženevi

    Dnevi usodnih odločitev za iranske ajatole

    Teheran mora priti s ponudbo, ki je Trump ne bo mogel zavrniti, če ne, bo dobila besedo njegova armada.
    Barbara Kramžar 23. 2. 2026 | 20:31
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Za 223 milijonov evrov

    Hrvati za gradnjo 1600 metrov dolgega mostu znova izbrali Pipenbaherja

    Ocenjujejo, da bo gradnja mostu čez Kaštelanski zaliv stala 223 milijonov evrov. Zmaga zagrebškega Studia 3LHD in Pipenbaher inženirjev v ostri konkurenci.
    23. 2. 2026 | 20:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine bodo verjetno še malenkost uskladili, kolikšen bo skupni dvig?

    Boj za glasove upokojencev: koalicija za predlog, da bi bil skupni dvig petodstoten, opozicija bi zanje ukinila prispevek za dolgotrajno oskrbo.
    Barbara Hočevar 24. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Ljubljana

    Naslednja najvišja stavba je dobila gradbeno dovoljenje, kaj pa PST?

    Po načrtih bo imel nadzemni del 21 nadstropij, namenjenih poslovnim prostorom, v katerih bo prostora za približno 740 zaposlenih.
    23. 2. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Brezkončna afera Epstein

    Milijoni za nevesto zloglasnega spolnega zločinca

    Kdo je Karina Šuljak, beloruska zobozdravnica, ki je dedovala pravljično bogastvo?
    23. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj se dvojna raba splača?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    ZDADonald TrumpBela hiša

    Kultura  |  Razno
    Vila Beer

    Elegantna hiša, ki je spet postala pot in prostor

    Najodličnejši primer dunajskega modernizma, vila judovskega podjetnika Juliusa Beera, bo po večletni prenovi od 8. marca dalje na ogled javnosti.
    Igor Bratož 25. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Astrologija

    Dnevni horoskop za sredo, 25. februar 2026

    Kaj vam prinaša današnji dan? Preverite napoved za vaše astrološko znamenje!
    25. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Očarala vas bo njena oblika in luneta

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    TUJI TRGI

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več

