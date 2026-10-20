To ni bila nesreča: voznik se je obrnil in poslanko še enkrat povozil

Avstralsko neodvisno poslanko Helen Haines je pred njeno pisarno v jugovzhodnem avstralskem mestu Wangaratta, v zvezni državi Viktorija zbil avtomobil, pri čemer je utrpela hude poškodbe. Policija je aretirala moškega srednjih let, avstralski premier Anthony Albanese pa je dejal, da je po vsem sodeč šlo za naklepno dejanje.

Policija je na kraju dogodka aretirala 43-letnega moškega in mu zasegla nož. Po navedbah prič je voznik po prvem trčenju obrnil avtomobil in poslanko zbil še enkrat. Motiv napada še ni znan, policija prav tako ni potrdila, ali sta se osumljenec in Hainesova poznala. Poslanka je utrpela hude poškodbe in je bila prepeljana v bolnišnico v Melbournu, kjer je prestala operacijo. Po poročanju medijev je izgubila eno nogo, zdravniki pa si prizadevajo rešiti drugo.

Ponedeljkov napad je Avstralijo pretresel in znova opozoril na vse pogostejše grožnje politikom. Čeprav država velja za varno, strokovnjaki že dlje časa opozarjajo na naraščanje groženj, nadlegovanje in politično polarizacijo. V preteklosti so politiki prejemali po pošti naboje in bili deležni različnih oblik vandalizma, poslankam pa so grozili s spolnim nasiljem.

»Nočem političnega sistema, v katerem se z ljudmi ne bi mogli pogovarjati v trgovini, na ulici ali na javnih prireditvah,« je poudaril avstralski premier Anthony Albanese.

Po vladnih podatkih je bilo do junija prijavljenih 1067 groženj in primerov nadlegovanja proti nosilcem najvišjih javnih funkcij. Profesor Josh Roose z univerze Deakin opozarja, da nasilje nad javnimi funkcionarji v Avstraliji ni nov pojav, temveč se stopnjuje že več kot desetletje. Med razlogi navaja socialnoekonomske pritiske, vse večje družbeno nezadovoljstvo in sovražno usmerjena socialna omrežja.

Napad je še posebej pretresel poslanke, ki opozarjajo, da grožnje vplivajo na njihovo vsakdanje življenje, od izbire poti domov do organizacije javnih dogodkov. Med poslanci se zato krepijo pozivi k izboljšanju varnostnih ukrepov.

Albanese je pri tem opozoril, da bi morebitno politično ozadje napada lahko ogrozilo eno temeljnih značilnosti avstralske demokracije, in sicer neposreden stik politikov z državljani. V Avstraliji je namreč običajno, da se volivci s svojimi predstavniki srečujejo v trgovinah, na športnih prireditvah ali v njihovih pisarnah. »Nočem političnega sistema, v katerem se z ljudmi ne bi mogli pogovarjati v trgovini, na ulici ali na javnih prireditvah. To je pomemben del naše demokracije,« je poudaril premier.

Šestdesetletna Helen Haines v avstralskem parlamentu zastopa volilno enoto Indi in uživa velik ugled med kolegi. V predstavniški dom je bila prvič izvoljena leta 2019, nato pa še v letih 2022 in 2025. V parlamentu se je uveljavila predvsem kot zagovornica večje integritete in preglednosti v politiki. Leta 2021 je predlagala ustanovitev neodvisnega nacionalnega organa za boj proti korupciji, pripisujejo pa ji tudi pomembno vlogo pri vzpostavitvi Nacionalne protikorupcijske komisije v času laburistične vlade.

Pred pisarno poslanke Helen Haines ljudje prinašajo rože in ji želijo čimprejšnje okrevanje. FOTO: James Ross/Reuters

Pred vstopom v politiko je delala kot medicinska sestra in babica, pozneje pa se je posvetila tudi raziskovanju na področju javnega zdravja. Ob delu in vzgoji treh otrok je pridobila magisterij ter doktorat iz medicinskih znanosti, objavila je tudi več znanstvenih člankov o zdravju mater.