Tobačni lobi krepi pritisk na Bruselj, največ stikov z desnimi poslanci

Evropski poslanci so se od začetka sedanjega mandata že več kot 400-krat srečali s predstavniki tobačne in nikotinske industrije, štirikrat več kot v celotnem prejšnjem mandatu. Največ lobističnih stikov so imeli poslanci desnosredinskih in desnih političnih skupin, kaže analiza bruseljskega Politica.

Tobačna industrija krepi lobistične dejavnosti v evropskem parlamentu prav v času, ko Evropska unija pripravlja strožja pravila za tobačne in nikotinske izdelke. Po podatkih organizacije Smoke Free Partnership, ki jih je analiziral Politico, so evropski poslanci od poletja 2024 prijavili več kot štiristo srečanj s predstavniki industrije. V celotnem mandatu v obdobju 2019–2024 jih je bilo približno sto.

Okoli 75 odstotkov srečanj je potekalo s poslanci Evropske ljudske stranke (EPP), Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) ter skupine Patrioti za Evropo. Podatki temeljijo na javnih prijavah poslancev, zato verjetno ne zajemajo prav vseh lobističnih stikov.

Evroposlanci so imeli več srečanj s tobačnimi lobisti kakor z organizacijami in združenji, ki se zavzemajo za opustitev kajenja. FOTO: Romeo Boetzle/AFP

Povečana dejavnost sovpada s pripravo zakonodaje o obdavčitvi tobačnih in nikotinskih izdelkov, njihovem oglaševanju ter ukrepih za preprečevanje raka in srčno-žilnih bolezni.

Sporna bližina industrije in zakonodajalcev

Nekateri evropski poslanci opozarjajo, da tako pogosti stiki ogrožajo neodvisnost pri oblikovanju zdravstvene politike. »Škandalozno in šokantno se mi zdi, da je več srečanj s tobačno industrijo kot z nevladnimi organizacijami in združenji, ki se zavzemajo za opustitev kajenja,« je dejala poslanka Zelenih Tilly Metz.

Pri tem se sklicuje na okvirno konvencijo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) o nadzoru tobaka, ki določa, da je treba javnozdravstvene politike zaščititi pred komercialnimi interesi industrije. Smernice priporočajo, naj bodo stiki s predstavniki sektorja omejeni na nujno potrebne in pregledni.

Najdejavnejše podjetje je Philip Morris International, s predstavniki katerega so evropski poslanci prijavili 178 srečanj. FOTO: Dado Ruvić/Reuters

Tobačna podjetja očitke zavračajo. Predstavnik družbe British American Tobacco (BAT) Simon Trussler poudarja, da ima industrija pravico predstaviti svoje izkušnje in argumente. Podobno odgovarja Philip Morris International (PMI), proizvajalec cigaret Marlboro, ki poudarja svoj gospodarski pomen in preusmerjanje k izdelkom brez tobačnega dima.

British American Tobacco je zabeležil 60 srečanj z evropskimi poslanci. FOTO: Toby Melville/Reuters

Industrija se sklicuje tudi na sodbo sodišča EU iz leta 2022, po kateri konvencija ne prepoveduje sodelovanja podjetij pri razpravah o regulaciji. Njen namen da je le preprečiti, da bi komercialni interesi vplivali na zdravstveno politiko. Sporna ostaja tudi razlaga, ali konvencija zajema nikotinske izdelke brez tobaka. BAT zagovarja ožjo razlago, WHO pa zatrjuje, da je preprečevanje odvisnosti od nikotina izrecni cilj konvencije, ki vključuje tudi obravnavo novih izdelkov.

Omilitev besedila o zdravstvenih ukrepih

Vprašanje vpliva industrije se je zaostrilo ob pripravi nezavezujočega parlamentarnega poročila o srčno-žilnih boleznih. Poslanci EPP so predlagali, naj se zahteva po »enaki« ureditvi nikotina in tobaka nadomesti z izrazom »ustrezna pravila«. Spremembo sta podprli tudi poslanki Jessica Polfjärd in Elena Nevado del Campo, ki sta bili med poslanci z največ prijavljenimi srečanji s predstavniki industrije. Evropski parlament je končno poročilo sprejel s spremenjenim besedilom.

Italijanski poslanci so sodelovali pri več kot petini prijavljenih srečanj s tobačno industrijo, kar je povezano tudi s pomenom pridelave in predelave tobaka v državi. FOTO: Attasit Saentep/Shutterstock

Socialdemokratska poslanka Romana Jerković, ki je vodila pripravo poročila v odboru za zdravje, je izrazila obžalovanje, da dokument glede tobaka ni ambicioznejši. Direktorica organizacije Smoke Free Partnership Erin Roman opozarja, da srečanja sama po sebi ne dokazujejo neposrednega vpliva na politične odločitve, vendar industriji omogočajo sodelovanje pri oblikovanju zakonodajne razprave. Ostrejši je bil socialist Nicolás González Casares, ki meni, da ni naključje, da prav politične skupine z največ stiki z industrijo predlagajo omilitve pravil.

Najdejavnejši Philip Morris

Med posameznimi poslanci je največ srečanj prijavil Auke Zijlstra iz skupine Patrioti za Evropo, in sicer 14. Sledi Pietro Fiocchi iz ECR z devetimi, po osem pa so jih prijavili Michalis Hadjipantela, Elena Nevado del Campo in Jessica Polfjärd iz EPP. Zijlstra zavrača očitke o pretiranem lobiranju. Poudarja, da se mora kot zakonodajalec pogovarjati s predstavniki panog, na katere vplivajo evropski predpisi. Elena Nevado del Campo stike utemeljuje s pomenom pridelave tobaka za gospodarstvo španske avtonomne skupnosti Extremadura, od koder poslanka prihaja.

Nekateri evropski poslanci stike s tobačno industrijo utemeljujejo s pomenom pridelave tobaka za gospodarstvo svoje države ali regije. FOTO: Ognen Teofilovski/Reuters

Najdejavnejše podjetje je Philip Morris International, s predstavniki katerega so evropski poslanci prijavili najmanj 178 srečanj. British American Tobacco jih je zabeležil 60. Po podatkih organizacije Transparency International EU se je PMI po številu srečanj z evropskimi poslanci in njihovimi pomočniki uvrstil na četrto mesto med podjetji, takoj za Meto, Googlom in Applom.

Med državami izstopa Italija: italijanski poslanci so sodelovali pri več kot petini prijavljenih srečanj s tobačno industrijo, kar je povezano tudi s pomenom pridelave in predelave tobaka v državi.

V ospredju davki in novi nikotinski izdelki

Precejšen del lobiranja je povezan s prenovo evropske direktive o obdavčitvi tobaka, ki jo obravnava svet EU. Predlog predvideva minimalne davčne stopnje tudi za dodatne kategorije nikotinskih izdelkov. Evropska komisija pripravlja še revizijo pravil o tobačnih izdelkih in oglaševanju. Industrija si prizadeva za razlikovanje med običajnimi cigaretami in alternativnimi nikotinskimi izdelki, kot so elektronske cigarete, nikotinske vrečke in ogrevani tobačni izdelki.

Sporna ostaja tudi razlaga, ali konvencija zajema nikotinske izdelke brez tobaka. FOTO: Eva Hambach/AFP

Podjetja tak pristop predstavljajo kot zmanjševanje škode, saj naj bi izdelki brez dima pomenili manj tvegano alternativo kajenju. Zagovorniki javnega zdravja opozarjajo na nevarnost zasvojenosti in vse večjo uporabo nikotinskih izdelkov med mladimi, ki sicer morda ne bi kadili.

V podatkovni zbirki je bilo najmanj 28 srečanj, povezanih neposredno z javnozdravstvenimi ukrepi, ne zgolj z obdavčitvijo ali regulacijo izdelkov.

Neenake možnosti za vplivanje

Nevladne organizacije opozarjajo tudi na nesorazmerje med sredstvi, ki jih imajo na voljo zagovorniki javnega zdravja in velika tobačna podjetja. Smoke Free Partnership se je po ukinitvi evropskih sredstev za delovanje znašel pod dodatnim finančnim pritiskom, zato mora omejevati nekatere dejavnosti. Industrija medtem razpolaga z bistveno večjimi vsotami za zastopanje svojih interesov.

Industrija si prizadeva za razlikovanje med tradicionalnimi cigaretami in alternativnimi nikotinskimi izdelki, kot so elektronske cigarete, nikotinske vrečke in ogrevani tobačni izdelki. FOTO: Michaela Rehle/Reuters

Prizadevanja dela evropskih poslancev, da bi parlament strožje omejil dostop tobačnih lobistov, so bila letos neuspešna. Tilly Metz napoveduje nadaljevanje prizadevanj za doslednejše spoštovanje konvencije WHO.

Podatki sicer ne dokazujejo, da so lobistični stiki neposredno vplivali na zakonodajne odločitve. Vzbujajo pa vprašanje, kako zagotoviti preglednost in neodvisnost odločanja v času, ko EU sprejema pravila, pomembna tako za javno zdravje kot za prihodnost tobačne industrije.