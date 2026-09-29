Diplomacija groženj in iluzij: kako Trump rešuje vojno, ki je ne more dobiti

Čeprav med ZDA in Iranom uradno ne potekajo nikakršna pogajanja in je junijski memorandum klinično mrtev, so stiki med državama, ki sta v nekakšnem zamrznjenem vojnem stanju, intenzivni. Večinoma sicer po posrednikih – Pakistanu in Katarju –, toda zdaj že desetdnevna prisotnost iranskega zunanjega ministra Abasa Aragčija v New Yorku (v okviru zasedanja generalne skupščine Združenih narodov), ki jo je ta izkoristil za vrsto neposrednih sporočil Beli hiši in tudi mednarodni javnosti, je zelo povedna.

Neposrednih letalskih napadov ZDA na Iran ni bilo že nekaj tednov. Ameriški predsednik Donald Trump pred novembrskimi vmesnimi volitvami v kongres, pred katerimi mu tudi zaradi energetsko-gospodarskega kaosa, ki ga je z napadom na Islamsko republiko na pobudo predsednika izraelske vlade Benjamina Netanjahuja sprožil pred sedmimi meseci, ne kaže dobro, mrzlično išče izhodno strategijo.