FOTO:Točno opoldne za obtožnico proti Trumpu

Demokratski predsednik odbora predstavniškega doma za obveščevalne zadeve Adam Schiff. Foto Saul Loeb Afp

Nove obtožbe

Nekdanja ameriška veleposlanica v Ukrajini Marie Yovanovitch, Foto Jonathan Ernst Reuters

New York – Opoldne po vzhodnoameriškem času so v ameriškem senatu prebrali obtožnico proti predsedniku Donaldu Trumpu. Demokratsko nadzorovan predstavniški dom je republikanskega prvaka obtožil zlorabe položaja za vmešavanje tuje vlade v ameriške volitve ter oviranja kongresne preiskave.Demokratski tožilci so seznanjeni z obtožnico, saj jo jesestavil,pa vodil preiskavo, ki je privedla do obtožnice, a ameriška ustava in praksa prejšnjih ustavnih obtožb v senatu določata sodnemu procesu podoben postopek. Predsednik ustavnega sodišča John Roberts, ki bo vodil proces, je zatem senatorje imenoval za porotnike, a bo njihova vloga aktivnejša kot pri običajnih procesih.Senatorji so prisegli, da se ne bodo zapletali v strankarske prepire, ampak bodo upravičili svojo odgovornost do kongresa, zveznih držav in zveznih oblasti, a je kongres o predsednikovi razrešitvi razdeljen po strankarski ločnici. Republikanci očitajo demokratom pristransko obravnavanje Trumpove poletne prošnje ukrajinskemu kolegu za preiskavo delovanja nekdanjega demokratskega podpredsednika in sedanjega predsedniškega kandidatav tej državi. Ukrajina je na koncu dobila ameriško vojaško pomoč in ni uvedla preiskave proti Bidnu, zato v obtožnici ni več očitkov o podkupovanju ali »nekaj za nekaj«. Demokrati kljub temu verjamejo, da je Trumpa treba odstaviti, saj naj bi v nasprotnem primeru še naprej postavljal osebne interese nad interese nacionalne varnosti.Ameriški kongresniki se ne strinjajo niti o poteku procesa. Demokrati so zahtevali zaslišanje predsednikovega svetovalca za nacionalno varnostin nekaterih drugih visokih uradnikov, republikanci so se že poigravali z idejo o zaslišanju, ki si po njihovem prepričanju brez priimka očeta podpredsednika ZDA ne bi zaslužil položaja v upravnem odboru ukrajinskega proizvajalca zemeljskega plina. Verjetneje je, da bodo večinsko republikanski senatorji poskusili čim prej končati proces z oprostitvijo predsednika Trumpa.A o ukrajinskem vprašanju prihajajo na dan nove obtožbe. V Kijevu preiskujejo domneve, da so nekdanjo ameriško veleposlanico zasledovali Trumpovi sodelavci, predsednikov sin Donald mlajši pa je zatrdil, da je, ki je bila ena od osrednjih prič preiskave o razrešitvi, nadzorovala njega in več drugih ameriških državljanov. Da si je Trump s sodelovanjem Ukrajine hotel zagotoviti zmago na letošnjih volitvah, je zatrdil tudi nekdanji tesni sodelavec predsednikovega osebnega odvetnika