Tokiu se bliža megatajfun: odpovedanih več sto letov, priporočena evakuacija

Na Japonskem so v ponedeljek odpovedali na stotine letov, za več kot poldrugi milijon ljudi pa so izdali priporočila za evakuacijo, saj se Tokiu približuje tajfun Dudžuan, ki grozi z rekordnimi količinami padavin, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Japonska se pogosto sooča z močnimi tajfuni v poznem poletju in zgodnji jeseni; druge nevihte so že pred tem zmotile nekatere dogodke v okviru azijskih iger, ki potekajo v državi.

Satelitski posnetek tajfuna Dudžuan, ki se približuje Japonski. FOTO: CSU/CIRA/KMA/NMSC/Reuters

Dudžuan je v ponedeljek, ko se je pomikal približno 130 kilometrov južno od mesta Kacura blizu Tokia, prinašal veter s hitrostjo okoli 144 kilometrov na uro. Družba Japan Airlines je odpovedala 135 letov, All Nippon Airways pa 140, medtem ko je več kot 9000 gospodinjstev v bližini Tokia ostalo brez električne energije. Za več ur so preložili tudi odhod japonske premierke Sanae Takaiči na zasedanje Generalne skupščine OZN v New Yorku; vlada je sporočila, da bo Tokio zapustila ob 23. uri po lokalnem času (16.00 po srednjeevropskem času), piše britanska tiskovna agencija Reuters.

Po podatkih Agencije za gasilstvo in upravljanje nesreč so več kot 1,6 milijona prebivalcev prestolnice in njene okolice pozvali k evakuaciji, ki pa ni obvezna. Izdali so tudi opozorila pred zemeljskimi plazovi za Tokio ter prefekture Čiba, Kanagava in Šizuoka. Železniški operaterji v Tokiu in sosednjih regijah so na nekaterih progah ustavili promet.

V Ičikavi v prefekturi Čiba so že poplave. FOTO: Kyodo/Reuters

Na omenjenih območjih »obstaja nevarnost, da bo deževalo še naprej, medtem ko se tajfun pomika proti severu« je novinarjem povedal Takuja Hosomi z Japonske meteorološke agencije (JMA). Ta je že v nedeljo opozorila, da se bodo padavine in veter verjetno okrepili še pred prihodom tajfuna. »Skupna količina padavin do torka bi lahko presegla povprečno mesečno količino padavin za september, kar bi pomenilo rekordno močno deževje,« so sporočili iz agencije.

Zaradi tajfuna je bila doslej ena oseba lažje poškodovana, poškodovanih pa je bilo devet hiš, poroča AFP. Dudžuan je v ponedeljek, na zadnji dan dogodka, povzročil tudi predčasno zaprtje sejma Tokyo Game Show, enega največjih sejmov videoiger na svetu. Odpovedali so tudi glasbeni festival na prostem in tekmo v bejzbolu, ki sta bila načrtovana v Čibi.

Posnetki na družbenih omrežjih so prikazovali poplavljene ceste pred postajo Kamakura, priljubljeno turistično točko. »V različnih delih mesta prihaja do poplav, zato je potovanje z avtomobilom nevarno,« je na omrežju X zapisal župan Kamakure Takaši Macuo.