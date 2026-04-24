  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Toksikološka preiskava potrdila 15 mikrogramov strupa v otroški hrani

    Tožilstvo zaenkrat ni navedlo, katero vrsto strupa za podgane je vseboval kozarec hrane Hipp.
    FOTO: Charlotte Siemon/AFP
    STA
    24. 4. 2026 | 16:47
    24. 4. 2026 | 16:50
    2:09
    A+A-

    Toksikološka preiskava kozarca z otroško hrano znamke Hipp, ki so ga prejšnji teden našli v Avstriji, je pokazala, da je vseboval 15 mikrogramov strupa za podgane, je danes sporočilo avstrijsko tožilstvo.

    image_alt
    Avstrija: v kozarcu za otroško hrano Hipp našli strup za podgane

    Pri tem ni navedlo, katero vrsto strupa za podgane je kozarec vseboval, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

    Nemogoče oceniti, kakšna bi bila nevarnost zaužitja

    Tolikšno količino so po navedbah tožilstva našli izključno v kozarcu, najdenem v Avstriji, kar ne pomeni, da so enako količino strupa za podgane odkrili tudi v kozarcih, ki so jih našli na Češkem in Slovaškem.

    Strokovnjaki iz Avstrijskega informacijskega centra za strupe na Dunaju in ene od bolnišnic v Berlinu so za dpa dejali, da je nemogoče oceniti, kakšno nevarnost bi zaužitje strupa povzročilo, če ni znano, kakšne vrste strup je bil v kozarcih.

    Policija navaja, da so skupno odkrili pet kozarcev otroške hrane, ki so vsebovali strup za podgane, in sicer v Avstriji, na Češkem in Slovaškem

    image_alt
    ZPS: Če klika ni ali je pokrovček poškodovan, kašice ne ponudite otroku

    Strup odkril kupec

    Avstrijska policija je o strupu za podgane v otroški hrani Hipp obvestila prejšnjo soboto. O sumljivih kozarcih so poročali tudi iz Češke in Slovaške. Oblasti sumijo, da je šlo za poskus izsiljevanja proizvajalca te otroške hrane.

    Kot je v nedeljo sporočila policija v avstrijski zvezni deželi Gradiščansko, je bil kozarec otroške hrane Hipp, in sicer »korenje s krompirjem 190 gramov«, pozitiven na strup za podgane. Odkril ga je kupec, do zaužitja zastrupljene hrane pa ni prišlo, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

    Več iz teme

    Avstrijastrupotrocipolicijapreiskava

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo