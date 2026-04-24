Toksikološka preiskava potrdila 15 mikrogramov strupa v otroški hrani

Toksikološka preiskava kozarca z otroško hrano znamke Hipp, ki so ga prejšnji teden našli v Avstriji, je pokazala, da je vseboval 15 mikrogramov strupa za podgane, je danes sporočilo avstrijsko tožilstvo.

Pri tem ni navedlo, katero vrsto strupa za podgane je kozarec vseboval, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nemogoče oceniti, kakšna bi bila nevarnost zaužitja

Tolikšno količino so po navedbah tožilstva našli izključno v kozarcu, najdenem v Avstriji, kar ne pomeni, da so enako količino strupa za podgane odkrili tudi v kozarcih, ki so jih našli na Češkem in Slovaškem.

Strokovnjaki iz Avstrijskega informacijskega centra za strupe na Dunaju in ene od bolnišnic v Berlinu so za dpa dejali, da je nemogoče oceniti, kakšno nevarnost bi zaužitje strupa povzročilo, če ni znano, kakšne vrste strup je bil v kozarcih.

Policija navaja, da so skupno odkrili pet kozarcev otroške hrane, ki so vsebovali strup za podgane, in sicer v Avstriji, na Češkem in Slovaškem

Strup odkril kupec

Avstrijska policija je o strupu za podgane v otroški hrani Hipp obvestila prejšnjo soboto. O sumljivih kozarcih so poročali tudi iz Češke in Slovaške. Oblasti sumijo, da je šlo za poskus izsiljevanja proizvajalca te otroške hrane.

Kot je v nedeljo sporočila policija v avstrijski zvezni deželi Gradiščansko, je bil kozarec otroške hrane Hipp, in sicer »korenje s krompirjem 190 gramov«, pozitiven na strup za podgane. Odkril ga je kupec, do zaužitja zastrupljene hrane pa ni prišlo, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.